Із "іншої Землі": поліція заарештувала оголеного "мандрівника в часі" (фото)

Наразі Джейсон Сміт перебуває у в'язниці округу Палм-Біч у Флориді. Чоловіка заарештували за те, що він ходив голим вулицею міста й розлякував туристів. Пізніше він заявив, що прибув із "іншої Землі".

Related video

У США, у штаті Флорида, поліція заарештувала 44-річного Джейсона Сміта за звинуваченням у непристойному оголенні, порушенні громадського порядку й опорі арешту. Про це повідомляє CBS12 News.

Кілька жителів Палм-Біч звернулися до місцевої поліції, щоб повідомити про голого чоловіка, який бігає районом ресторанів класу люкс і лякає туристів. Джейсона оперативно затримали, але він не зміг дати адекватного пояснення своєї поведінки.

Чоловік стверджував, що він із "іншої Землі" та не має імені, минулого й документів. На тій іншій "Землі" носити одяг не заведено. Проте правоохоронним органам вдалося встановити його особу та з'ясувати, що це не "мандрівник у часі", а звичайний американець, якого вже заарештовували кілька разів.

Сміт, як і раніше, перебуває у в'язниці округу Палм-Біч.

Це не перший арешт чоловіка, дивна поведінка якого привернула увагу громадськості. У США чоловік хотів піти раніше з роботи й влаштував пожежу на атомному човні. У 2013 році 25-річний робітник верфі Кейсі Джеймс Ф'юрі підпалив ганчірки на борту атомного підводного човна USS Miami, за що суд засудив його до 17 років федеральної в'язниці. Пожежа перетворила судно на розпечену піч, постраждали 7 людей. Збитки оцінили в $700 млн.

Раніше Фокус писав, що китаєць пограбував АЗС, а потім 14 років ховався в печері від поліції. Лю Моуф разом із двома спільниками пограбував заправку, але в касі того дня було лише 23 долари. Спільників поліція незабаром затримала, і китаєць вирішив надійно сховатися, щоб уникнути тієї ж долі.

Також повідомлялося, що чоловіка посадили у в'язницю за календар із глузуванням над королем. Жителя Таїланду заарештували за продаж календарів, які містили ілюстрації качок у королівських регаліях. У країні за образу короля та членів його сім'ї належить від 3 до 15 років в'язниці.