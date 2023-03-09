Хотів піти раніше з роботи: у США чоловік влаштував пожежу на атомному підводному човні (відео)

25-річний робітник верфі Кейсі Джеймс Ф'юрі підпалив ганчірки на борту атомного підводного човна, за що суд засудив його до 17 років федеральної в'язниці. Пожежа перетворила судно на розпечену піч, постраждали 7 людей. Збитки оцінили у $700 млн.

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У 2013 році на кораблі USS Miami, який стояв у доці в Кіттері, штат Мен, сталася пожежа. Кейсі Джеймс Ф'юрі, який працював маляром на судні, здійснив підпал, бо захотів піти додому раніше, ніж треба. Про це повідомляє Ladbible.

Водночас на кораблі USS Miami проводилася масштабна реконструкція, і для допомоги в реалізації 20-місячного проєкту було найнято додаткових робітників.

Однак пізніше з'ясувалося, що один із таких працівників, 25-річний Ф'юрі став причиною пожежі, яка вирувала понад 12 годин і внаслідок якої постраждали семеро людей. Чоловік підпалив мішок із ганчірками на борту військового судна у штабному приміщенні.

Спочатку влада США вважала, що пожежа почалася з промислового пилососа, і що персонал випадково запалив сміття, що знаходиться всередині. Але Ф'юрі сам зізнався у скоєному і сказав, що хотів закінчити роботу раніше. Він також сказав владі, що страждав від нападів тривоги.

Чоловік сказав владі, що страждав від нападів тривоги Фото: WMTW-TV

Після того, як він втік із місця події, вогонь швидко поширився і завдав значної шкоди житловим кімнатам, центру управління і торпедному відсіку атомного підводного човна.

Команді пожежників вдалося локалізувати пожежу та не допустити її проникнення в кормову частину підводного човна, де зберігалися компоненти ядерної силової установки.

Потім, приблизно через три тижні, Ф'юрі влаштував пожежу поменше, тому що йому знову захотілося додому. Але, на щастя, ця пожежа не завдала надто великої шкоди.

Корабель було виведено з експлуатації через пошкодження, отримані під час пожежі Фото: колаж Фокус

Пізніше Ф'юрі зізнався у двох епізодах підпалу та був зобов'язаний виплатити понад 400 мільйонів доларів як реституцію, після чого був засуджений до 17 років ув'язнення.

"Від щирого серця я щиро шкодую про скоєне. У мене не було наміру завдати всім болю. Я лише шкодую, що не знайшов належної допомоги для вирішення своїх проблем до того, як усе це сталося", — вибачився чоловік під час вироку.

Однак це мало втішило його жертв. Пожежний Ерік Харді пізніше розповів пресі, що після 12-годинної пожежі він щодня прокидався від болю.

Що стосується USS Miami, то спочатку корабель планувалося відремонтувати, але пізніше його вивели з експлуатації через пошкодження, отримані під час пожежі.

Чоловік був засуджений до 17 років ув'язнення

Раніше Фокус повідомляв, що в Тихому океані виявили бойовий корабель, який затонув на рекордній глибині. Есмінець ВМС США Samuel B. Roberts зазнав аварії в битві з флотом Японії біля острова Самар у 1944 році.

Також повідомлялося, що чоловік впевнений, що розкрив найбільшу таємницю НЛО у Британії. Саймон Холланд є провідним експертом з уфології у Шотландії. Він вважає, що приватний проєкт великої англійської військової компанії міг містити ромбоподібний корабель, який супроводжували приватні винищувачі Harrier.