Хотел уйти пораньше с работы: в США мужчина устроил пожар на атомной подлодке (видео)

25-летний рабочий верфи Кейси Джеймс Фьюри поджег тряпки на борту атомной подводной лодки, за что суд приговорил его к 17 годам федеральной тюрьмы. Пожар превратил судно в раскаленную печь, пострадали 7 человек. Ущерб оценили в $700 млн.

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В 2013 году на корабле USS Miami, стоявшем в доке в Киттери, штат Мэн, произошел пожар. Кейси Джеймс Фьюри, который работал маляром на судне, совершил поджег, потому что захотел уйти домой раньше положенного. Об этом сообщает Ladbible.

В то время на корабле USS Miami проводилась масштабная реконструкция, и для помощи в реализации 20-месячного проекта были наняты дополнительные рабочие.

Однако позже выяснилось, что один из таких работников, 25-летний Фьюри стал причиной начавшегося пожара, который бушевал более 12 часов и в результате которого пострадали семь человек. Мужчина поджег мешок с тряпками на борту военного судна в штабном помещении.

Первоначально власти США полагали, что пожар начался с промышленного пылесоса, и что персонал случайно зажег находящийся внутри мусор. Но Фьюри сам признался в содеянном и сказал, что хотел закончить работу раньше. Он также сказал властям, что страдал от приступов тревоги.

Мужчина сказал властям, что страдал от приступов тревоги Фото: WMTW-TV

После того как он скрылся с места происшествия, огонь быстро распространился и нанес значительный ущерб жилым комнатам, центру управления и торпедному отсеку атомной подводной лодки.

Команде пожарников удалось локализовать пожар и не допустить его проникновения в кормовую часть подводной лодки, где хранились компоненты ядерной силовой установки.

Затем, примерно три недели спустя, Фьюри устроил пожар поменьше, потому что ему вновь захотелось домой. Но, к счастью, этот пожар не причинил слишком большого ущерба.

Корабль был выведен из эксплуатации из-за повреждений, полученных во время пожара Фото: коллаж Фокус

Позже Фьюри признался в двух эпизодах поджога и был обязан выплатить более 400 миллионов долларов в качестве реституции, после чего был приговорен к 17 годам тюремного заключения.

"От всего сердца я искренне сожалею о содеянном. У меня не было намерения причинить всем боль. Я только жалею, что не нашел надлежащей помощи для решения своих проблем до того, как все это случилось", — извинился мужчина во время вынесения приговора.

Однако это мало утешило его жертв. Пожарный Эрик Харди позже рассказал прессе, что после 12-часового пожара он каждый день просыпался от боли.

Что касается USS Miami, то изначально корабль планировалось отремонтировать, но позже он был выведен из эксплуатации из-за повреждений, полученных во время пожара.

Мужчина был приговорен к 17 годам тюремного заключения

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