С "другой Земли": полиция арестовала обнаженного "путешественника во времени" (фото)

Сейчас Джейсон Смит находится в тюрьме округа Палм-Бич во Флориде. Мужчину арестовали за то, что он ходил голым по улице города и распугивал туристов. Позже он заявил, что прибыл с "другой Земли".

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В США, в штате Флорида, полиция арестовала 44-летнего Джейсона Смита по обвинению в непристойном обнажении, нарушении общественного порядка и сопротивлении аресту. Об этом сообщает CBS12 News.

Несколько жителей Палм-Бич обратились в местную полицию, чтобы сообщить о голом мужчине, бегающем по району ресторанов класса люкс и пугающем туристов. Джейсон был оперативно задержан, но не смог дать адекватного объяснения своему поведению.

Мужчина утверждал, что он с "другой Земли" и не имеет имени, прошлого и документов. На той иной "Земле" носить одежду не принято. Однако правоохранительным органам удалось установить его личность и выяснить, что это не "путешественник во времени", а обычный американец, который уже был арестован несколько раз.

Смит по-прежнему находится в тюрьме округа Палм-Бич.

Это не первый арест мужчины, странное поведение которого привлекло внимание общественности. В США мужчина хотел уйти пораньше с работы и устроил пожар на атомной подлодке. В 2013 году 25-летний рабочий верфи Кейси Джеймс Фьюри поджег тряпки на борту атомной подводной лодки USS Miami, за что суд приговорил его к 17 годам федеральной тюрьмы. Пожар превратил судно в раскаленную печь, пострадали 7 человек. Ущерб оценили в $700 млн.

Ранее Фокус писал, что китаец ограбил АЗС, а потом 14 лет прятался в пещере от полиции. Лю Моуф вместе с двумя подельниками ограбил заправку, но в кассе в тот день было всего 23 доллара. Сообщников полиция вскоре задержала и китаец решил надежно спрятаться, чтобы избежать той же участи.

Также сообщалось, что мужчину посадили в тюрьму за календарь с насмешками над королем. Жителя Таиланда арестовали за продажу календарей, которые содержали иллюстрации уток в королевских регалиях. В стране за оскорбление короля и членов его семьи полагается от 3 до 15 лет тюрьмы.