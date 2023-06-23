"Зекам" не дають читати книжки з Java, але Гітлер у вільному доступі: чому так відбувається

Виявляється, система цензури у в'язницях США вбачає в книжках із програмування більше небезпеки, ніж у "Mein Kampf" Адольфа Гітлера.

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Правозахисні організації та автори дедалі більше нарікають, що в американських в'язницях ув'язнені з великими труднощами отримують освітні книги з програмування, але мають вільний доступ до таких видань, як "Mein Kampf", наприклад, пише Gizmodo. Всьому виною занадто складна багатоступенева цензура відбору друкованих творів.

Що небезпечного в книжках з ІТ

Згідно з документами, отриманими правозахисниками, Департамент реабілітації та виправлення штату Огайо заборонив 293 публікації за останні чотири роки. До них належать обмеження на керівництва з програмування, такі як: "A Smarter Way to Learn Java Script" і "Effective Java".

Керівництво в'язниць і цензори пояснюють заборону тим, що, начитавшись спеціальної комп'ютерної літератури, ув'язнені можуть здобути навички, які допоможуть їм втекти, зламавши комп'ютерні системи в'язниці. Утім, найвідоміший твір Гітлера їм можна читати, але тільки в друкованому вигляді (без ілюстрацій і нацистських символів). У цьому жодної загрози наглядачі не бачать.

Джошуа Блох, автор книги "Effective Java", гостро реагує на таку заборону. "Моя книга не більш небезпечна, ніж "Елементи стилістики". Перша вчить писати якісний код, а друга писати якісну прозу", — заявив Блох у коментарі журналістам Gizmodo. "Будь-яке вміння може бути використане на благо або на зло", — підкреслив він.

Тюремна влада боїться, що вивчивши програмування ув'язнені втечуть Фото: Getty

Які книги ще заборонені у в'язницях США

Окрім книжок із програмування, до рук "зеків" ніколи не потраплять керівництва з виживання в армії, книжка про чаклунство, книжок про реформу в'язниць, про тюремні повстання та біографія мексиканського наркобарона Ель Чапо. Хоча, як не дивно, ув'язнені з Огайо можуть ознайомитися з історією наркобарона з твору, написаного у співавторстві з офіцером Управління з боротьби з наркотиками, який допоміг вистежити лідера картелю. Цю біографію ретельно перевірили і зрештою дозволили.

Як відбирають книги для ув'язнених у США

Насправді це дійсно цікава і складна процедура. Кожен літературний чи інший твір, що давно вийшов або тільки-но з'явився на книжковому ринку, проходить кілька етапів перевірки.

На першому етапі книжки перевіряють співробітники в'язниці ще в тюремній поштовій службі, після чого вони вирішують, чи можна її давати ув'язненому, чи краще відправити на перевірку цензорам.

Якщо книга викликає підозру, то тюремний службовець надсилає її керуючому в'язницею для оцінки, який бере на себе відповідальність за подальші дії з нею (схвалити або відмовити), водночас він зобов'язаний пояснити у службовій записці, чому книга заборонена.

За словами представника тюремного департаменту Огайо, який на умовах анонімності розмовляв із журналістами, насправді під заборону потрапляє значно більше книжок, адже в статистиці фігурують лише ті, щодо яких подали апеляцію ув'язнені, отримавши заборону.

Насправді, тільки наглядачі вирішуватимуть, що читати ув'язненим Фото: Getty

Бібліотечне тюремне свавілля

Як розповіла журналістам письменниця Гізер Енн Томпсон, авторка книжки, що документує повстання 1971 року у виправній установі Аттики, схвалення або заборона книжок дуже часто залежить від забаганки окремих тюремних службовців по всій території США. Грають роль їхні особисті погляди та захоплення. По суті, в більшості випадків, вони є головними цензорами, навіть якщо у в'язниці або окрузі діють особливі правила перевірки, все одно тільки наглядачі зрештою вирішуватимуть, що читати ув'язненим.

До речі, письменниці вдалося виграти суд проти Департаменту виправних установ і громадського нагляду Нью-Йорка на підставі Першої поправки після того, як її книжки не могли читати у в'язницях. Хоча кілька сторінок з її твору суд все-таки наказав видалити.

Раніше Фокус писав, що картелі використовують TikTok і Grand Theft Auto для вербування підлітків у свої банди.