"Будуть читати українську класику": нардеп про те, як засудженим в Україні росіянам вийти на волю

За словами нардепа Сергія Гривка, засудженим в Україні росіянам пішло б на користь читання книг українською мовою. Преференції можна порівняти з роботою в колоніях, кажуть правозахисники.

Related video

У Верховній Раді з'явився законопроєкт №9477, що дає змогу зменшити термін перебування у в'язницях за рахунок читання літератури. Дозволено лише книги українською в електронному або друкованому вигляді, які затвердив Мін'юст. І тут же виникає питання: чи зможуть такою нормою скористатися російські військові злочинці, засуджені в Україні?

За словами директора Харківської правозахисної групи Євгена Захарова, військовополонені засуджені окупанти відносяться до іншої категорії, і їх не будуть змушувати читати українську літературу.

"Якщо росіяни не володіють українською мовою, змушувати їх читати українські книжки просто смішно", — пояснив він Фокусу.

Ініціатор законопроєкту, нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко вважає, що засудженим росіянам за військові злочини в Україні такий захід пішов би на користь.

"Якщо росіян засудили до тюремних термінів і вони сидять в українських в'язницях, до них буде застосовуватися ця норма. Вони вивчатимуть українську мову і читатимуть книжки українською мовою. За бажанням звичайно. Ми ж максимально демократична держава", — пояснив він у бесіді з Фокусом.

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павличенко зазначив, що "книжкова" опція може застосовуватися з метою виправлення для вперше засуджених. Враховуючи при цьому, що злочин було скоєно через їхній низький рівень культури.

"Це стимулюватиме засуджених читати книжки, які їм пропонують. Не російського письменника Віктора Суворова, а твори Тараса Шевченка. Ініціатива цікава для розгляду, але які її шанси стати законом? Необхідно законодавчо прописати порядок обліку прочитаних книжок", — зазначає правозахисник Фокусу.

Павліченко впевнений, що читання української літератури буде для засуджених росіян додатковою опцією за аналогією з роботою в колоніях.

"Ніхто не буде нікого змушувати [читати книжки]. Якщо людина захоче мати преференції для умовно-дострокового звільнення (УДЗ), у неї буде право на цю додаткову опцію. А якщо засуджений не потрапляє під УДЗ, скільки б він книжок не прочитав, це не спрацює. Це альтернатива роботі — людина працює і заробляє позитивну характеристику", — резюмував фахівець.

Детальніше про літературні новинки для ув'язнених від української влади ви можете прочитати в статті Фокуса "В'язниця або книги. В Україні ув'язнених "лікуватимуть" Марком Твеном і Наполеоном Гіллом".

Зазначимо, що українські депутати взяли за основу "бразильську модель". У Бразилії за кожну прочитану книжку термін ув'язнення скорочували на чотири дні. На рік можна прочитувати максимум 12 книг.