В Минюсте рассказали, как будут арестовывать счета должников в банках

По словам чиновников, исполнительная служба будет браться за дело только в том случае, если факт задолженности подтвержден судом, а сам человек отказывается платить.

Министерство юстиции разъяснило, как будут арестовываться счета украинцев, имеющих задолженности по алиментам или коммунальным услугам с 6 июля, говорится на сайте Минюста.

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В министерстве отметили, что с 6 июля заработали технические изменения относительно информационного взаимодействия исполнителей с банками с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства, ведь ранее сведения передавались исключительно в текстовом варианте.

Сперва суд или соответствующий орган должен доказать факт задолженности (алименты, зарплата, штраф за нарушение ПДД, коммунальные услуги). Если должник после такой процедуры отказывается погашать долг и возвращать средства, то за дело берется Государственная исполнительная служба или частные исполнители.

В Минюсте подчеркнули, что государственные или частные исполнители могут арестовать средства на банковских счетах должника, и именно эта процедура была упрощена с 6 июля. Теперь банки будут сообщать не только факт наличия банковских счетов у должника, а и их номера и суммы остатков на них.

Если раньше накладывались аресты на все счета должника в разных банках, то сейчас исполнитель может арестовать только один счет, а владелец сможет распоряжаться оставшимися деньгами.

По данным Минюста, украинцы могут проверить, имеют ли они задолженности, на следующих платформах:

Единый реестр должников;

портал Онлайн-дом юстиции;

электронный сервис государственных услуг Дія;

Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП).

Ранее Фокус в своей статье писал, что украинским банкам разрешили автоматически списывать деньги со счетов граждан, и разъяснял, кого нововведения коснутся.

Также Фокус рассказывал, что Верховная Рада запретила коллекторам терроризировать украинцев. За нарушение положений закона коллекторов будут штрафовать на суммы от 51 тысячи до 102 тысяч гривен.