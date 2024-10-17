Не хотіла працювати: мати просить суд позбавити власну доньку фінансової допомоги

Жінка розповіла, що її 22-річна донька навчалася в університеті, але виконала лише 11% завдань та не збиралася влаштовуватися на роботу.

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Мешканка Аргентини подала до суду у сімейних справах позов про припинення фінансової підтримки своєї 22-річної доньки, оскільки та нехтувала навчанням в університеті та не мала роботи. Про це пише Oddity Central.

Жінка, яка не назвала свого імені, розповіла судді сімейного суду Марії Лауре Дампл, що її 22-річна дочка з 2020 року навчалася у Національному університеті Ріо-Негро, але виконала лише 11% завдань та не збиралася влаштовуватися на роботу. Вона пояснила, що фінансова ізоляція її дитини – найкращий спосіб не дозволити їй продовжувати нічого не робити у своєму житті.

Видання зазначає, що цивільний кодекс Аргентини встановлює обов'язок батьків надавати кошти своїй дитині до 25 років за умови, що дитина не може утримувати себе у зв'язку з навчанням чи роботою.

Суддя Дампл повідомив, що молоді люди досягають повноліття у 18 років і що аліменти можуть бути продовжені після цього віку лише в тому випадку, якщо буде доведено, що молода людина навчається і не може сама себе забезпечувати. Однак це не стосується 22-річної молодої особи, яка навчалася в університеті протягом 4 років, але завершила лише 11 відсотків свого навчання.

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Стаття 663 Цивільного кодексу покликана допомогти молодим людям, які здобувають вищу освіту або навчаються професії, але поки не можуть забезпечити себе, або через складність ступеня, або через графік занять і стажувань, які можуть бути розподілені в різний час доби, що ускладнює працевлаштування. Однак у деяких випадках обов'язок батьків утримувати своїх дорослих дітей порушується.

"Ми не можемо бути жорсткими у застосуванні кодексу, ми маємо враховувати соціальну реальність кожної справи", — сказала суддя, додавши, що 22-річна дочка жінки не з'явилася до суду, щоб захистити свою позицію у судовому процесі.

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