Не хотела работать: мать просит суд лишить собственную дочь финансовой помощи

Женщина рассказала, что ее 22-летняя дочь училась в университете, но выполнила только 11% заданий и не собиралась устраиваться на работу.

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Жительница Аргентины подала в суд по семейным делам иск о прекращении финансовой поддержки своей 22-летней дочери, поскольку та пренебрегала учебой в университете и не имела работы. Об этом пишет Oddity Central.

Женщина, которая не назвала своего имени, рассказала судье семейного суда Марии Лауре Дампл, что ее 22-летняя дочь с 2020 года училась в Национальном университете Рио-Негро, но выполнила только 11% заданий и не собиралась устраиваться на работу. Она объяснила, что финансовая изоляция ее ребенка — лучший способ не позволить ей продолжать ничего не делать в своей жизни.

Издание отмечает, что гражданский кодекс Аргентины устанавливает обязанность родителей предоставлять средства своему ребенку до 25 лет при условии, что ребенок не может содержать себя в связи с учебой или работой.

Судья Дампл сообщил, что молодые люди достигают совершеннолетия в 18 лет и что алименты могут быть продлены после этого возраста только в том случае, если будет доказано, что молодой человек учится и не может сам себя обеспечивать. Однако это не относится к 22-летней молодой особе, которая училась в университете в течение 4 лет, но завершила лишь 11 процентов своего обучения.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Статья 663 Гражданского кодекса призвана помочь молодым людям, которые получают высшее образование или обучаются профессии, но пока не могут обеспечить себя, либо из-за сложности получаемой степени, либо из-за графика занятий и стажировок, которые могут быть распределены в разное время суток, что затрудняет трудоустройство. Однако в некоторых случаях обязанность родителей содержать своих взрослых детей нарушается.

"Мы не можем быть жесткими в применении кодекса, мы должны учитывать социальную реальность каждого дела", — сказала судья, добавив, что 22-летняя дочь женщины не явилась в суд, чтобы защитить свою позицию в судебном процессе.

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