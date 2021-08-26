В Украине разрешили отключать квартиры и дома должников от коммунальных услуг

Поставщики услуг могут отключать должников через 30 дней после того, как область выйдет из "красной" зоны карантина.

В Украине официально отменили ограничения на отключение населения от коммунальных услуг за задолженность по оплате. Об этом сообщает Прямий.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Данные ограничения ранее действовали из-за условий адаптивного карантина, который действует в Украине на фоне пандемии COVID-19.

В закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" внесли правки, после которых запрет на отключения населения от коммунальных услуг из-за долгов по оплате будет действовать только в регионах, на которые распространяется "красная" зона карантина.

После внесения правок из закона был удален подпункт 5 пункта 3: "На период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме".

Вместо подпункта добавили подпункт 3.1: "На территории регионов Украины (областей, г. Киева., г. Севастополя), в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни (COVID-19), на период действия "красного" уровня эпидемической опасности и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение/приостановлении предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме".

Таким образом, поставщики услуг получают право отключать должников через 30 дней после того, как регион выйдет из "красной" зоны карантина. Чтобы восстановить подачу коммунальной услуги, бытовым потребителям нужно будет погасить задолженность по оплате и дополнительно оплатить услугу повторного подключения. Например, расходы клиентов на повторное подключение к электроэнергии могут составить от 600 до 2000 гривен.

Ранее Фокус объяснял, как украинским должникам по коммуналке будут арестовывать счета в банках. Исполнительная служба будет браться за дело только в том случае, если факт задолженности подтвержден судом, а бытовой потребитель отказывается погашать долги по оплате коммуналки.

Также Фокус сообщал, что водоканал придумал, как выбить деньги у сотен тысяч должников. Новое постановление Нацбанка позволило судебным исполнителям оперативно получать информацию о банковских счетах граждан и в Одессе водоканал собрался блокировать банковские карты должников по оплате коммуналки.