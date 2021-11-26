Зеленский объявил реформу ЖКХ в Украине на 300 миллиардов гривен: что будут менять

Изменения предусматривают повышение энергобезопасности страны. За деньги из бюджета проведут термомодернизацию жилых многоэтажек и общественных зданий.

Украинские власти хотят за три года реализовать реформу ЖКХ стоимостью 300 миллиардов гривен. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне 26 ноября, который транслировали в YouTube.

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За эти деньги, по словам Зеленского, проведут термомодернизацию жилого фонда и общественных зданий из-за угрозы прекращения транзита газа из России.

"Мы продемонстрируем серьезные шаги в термомодернизации в следующем году. Это будет несколько тысяч многоэтажек в ближайшие два года. На этом примере мы покажем, что такие дома потребляют вдвое меньше газа", – отметил глава государства.

По его словам, без этой программы нельзя добиться энергобезопасности страны.

Рыночные тарифы на коммуналку

Президент заявил, что тарифы на коммунальные услуги должны быть рыночными. В этой связи Зеленский выступил за максимальное использование электроэнергии вместо газа.

"Люди убеждены, что газ дешевле электроэнергии. Сейчас мы видим, что газ может быть дороже в разы", – заключил он.

Подробнее о том, как прошла пресс-конференция президента, читайте в текстовой трансляции Фокуса.

Напомним, что в августе этого года в Украине отменили ограничения на отключение населения от коммунальных услуг за долги по оплате.

Фокус писал, как в Николаеве у должника по коммунальным платежам забрали авто Renault Twingo 1999 года. Машину погрузили на эвакуатор и увезли на штрафплощадку.