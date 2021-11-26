"Зустрічаюся тільки зі "слугами": Зеленський відповів на запитання щодо тиску Офісу президента на нардепів

Президент України Володимир Зеленський назвав інформацію про тиск Офісу президента на Раду брехнею. За його словами, він бачиться з нардепами від "Слуги Народу", головами комітетів Ради та кількома міністрами.

Офіс президента України не чинить тиск на депутатів Верховної Ради. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону, який транслювався на YouTube.

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Зеленський сказав, що зустрічається виключно з представниками парламентської фракції "Слуги Народу". Йдеться про лідера фракції "Слуга Народу" Давида Арахамію та Олександра Корнієнка, коли той був главою президентської партії.

"Щодо багатьох фракцій, одразу вам скажу — брехня. Я не зустрічаюся із жодною фракцією, крім "Слуги народу", — заявив президент.

Президент спілкується також із головами комітетів Ради та деякими міністрами.

"Раз на тиждень у мене нарада. Говоримо про питання, які винесуть на обговорення на засіданнях Верховної Ради. Показується список наших обіцянок. Є напрацювання у "трійках" — це програма президента, партії "Слуга Народу" та програма Кабміну. Усе співпадає та розбивається на дні. Там усе дуже чітко, є окремий менеджмент цієї структури. Дні, закони, сесійні тижні, тижні роботи в комітетах. Підбиваються підсумки, ми говоримо, де втрачаємо час і де вже втратили", — пояснив глава держави.

"Дестабілізація" Ради

Зеленський вважає великою проблемою тисячі поправок, через які неможливо ухвалити деякі закони, наприклад, бюджет України.

"Чому інші фракції не хочуть голосувати за бюджет? Тому що це проста потужна дестабілізація парламенту", — зазначив він.

Такі ж зволікання є і на рівні уряду, тож Зеленський їздить на зустрічі з міністрами.

[ + – ] Кабінет Міністрів України Фото: Getty Images

"Закон уже проголосували, а в Кабміні "підзаконку" будують уже рік", — сказав президент.

Фокус веде текстову трансляцію пресмарафону Зеленського.

Нагадаємо, що на зустрічі з керівництвом монобільшості Зеленський погрожував розпуском Верховної Ради України. Тоді нардепи мали ухвалити закон про держслужбовців із пропозиціями президента.