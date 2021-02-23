Зеленський пригрозив нардепам розпуском Ради, якщо не ухвалять закон про держслужбовців, — джерела

Йдеться про відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби, а також щодо повноважень виконуючих обов'язки міністра.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпуском Ради, якщо не буде ухвалений закон про держслужбовців з його пропозиціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела.

"Так, такі слова звучали на зустрічі президента з керівництвом фракції", — повідомило джерело.

Інший співрозмовник видання розповів, що цю загрозу президента поки не варто сприймати буквально. За його словами, голова держави хоче, щоб депутати усвідомили важливість ухвалення цього закону.

"Він каже: я вже втомився, я хочу виплатити зарплати шахтарям, а тут то так, то так підставляєте. Тому зараз дуже важливо для якоїсь нормальної спільної роботи, щоб сьогодні Верховна рада проголосувала за ці дві пропозиції і за закон у цілому", — пояснило джерело.

Зазначимо, що у вівторок, 23 лютого, Верховна Рада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути ветований президентом законопроект №4531. У ньому йдеться про відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби, а також щодо повноважень виконуючих обов'язки міністра.

Засідання Верховної Ради ініціював голова парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо: президент Володимир Зеленський 18 лютого наклав вето на закон (законопроект №4531 ), який відновлює конкурсний відбір кандидатів на держслужбу, припинений через карантин. Причиною вето стали не норми, що стосуються конкурсів на держслужбу, а поправка №13, яку вніс голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час обговорення законопроекту. Ця поправка значно розширювала повноваження в.о. міністра. Депутати підтримали її в дуже скороченому вигляді, що не задовольнило президента.