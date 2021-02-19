Зеленский пояснил, почему ветировал закон о конкурсах на госслужбу

Президент хочет, чтобы исполняющие обязанности министров имели полномочия, почти такие же, как у полноценного министра.

Президент Владимир Зеленский 18 февраля наложил вето на закон (законопроект № 4531), который возобновляет конкурсный отбор кандидатов на госслужбу, прекращенный из-за карантина.

Однако причиной вето стали не нормы, касающиеся конкурсов на госслужбу, а поправка №13, которую внес глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко при обсуждении законопроекта. Эта поправка значительно расширяла полномочия и.о. министра. Депутаты поддержали ее в сильно усеченном виде, что не удовлетворило президента.

"По действующему законодательству полномочия и.о. министра очень ограничены, что в свое время было сделано парламентом целенаправленно, чтобы исключить вечных ни за что не отвечающих и.о", – пояснила депутат Алена Шкрум из фракции "Батькивщины".

Зеленский считает, что положения законопроекта о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, так как они нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства.

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", – считает президент.

Профильный комитет ВР 19 февраля рекомендовал парламенту принять законопроект с учетом предложений президента.

Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады только частично поддержало предложения Зеленского, а именно в части технической несогласованности сроков введения в действие положений закона. Оно не согласилось с расширением полномочий и.о. министра, "поскольку именно соответствующие ограничения стимулируют премьер-министра Украины своевременно решать вопрос о внесении кандидатуры министров и при этом предлагать на рассмотрение парламента те кандидатуры, которые могут найти поддержку депутатского корпуса".

Согласно регламенту, депутаты должны либо повторно принять законопроект, в который внесены правки президента (для этого достаточно 226 голосов), либо отклонить вето конституционным большинством (не менее 300 голосов).

Напомним, что за поправку, которая ограничивала полномочия и.о. министра, проголосовал 321 депутат.

Эта же поправка вносит в текст закона запрет на "возложение обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной Радой этого созыва".

Напомним, сейчас и.о. министра энергетики является Юрий Витренко. Голосование за его назначение министром Рада уже дважды провалила. СМИ сообщили, что депутатов, которые во время второго голосования не поддержали кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьера и министра энергетики, вызвали "для беседы" в Офис президента.