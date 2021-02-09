Неголосовавших за назначение Витренко "слуг народа" вызывают "на разговор" к Зеленскому, - СМИ

В партии сообщили, что с парламентариями хотели провести беседу, чтобы те "не дергались" и во время третьего голосования поддержали кандидатуру Витренко.

Издание "Левый берег" со ссылкой на источники в "Слуге народа" сообщило, что парламентариев, которые во время второго голосования не поддержали кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера и министра по вопросам энергетики, вызвали "для беседы" в Офис президента Владимира Зеленского.

"Сегодня в 17:00 президент вызвал к себе всех нардепов "Слуги", которые не голосовали за назначение первым вице-премьером, министром по вопросам энергетики Витренко, чтобы провести беседу. Чтобы в третий раз "не дергались" и голосовали", — сообщил один из представителей политсилы.

Другой собеседник журналистов, который "воздержался" во время голосования, сообщил, что его на встречу не звали.

"Не знаю, мне никто не звонил, но я не показатель, мне никто никогда не звонит", — сказал нардеп.

Собеседник издания из руководства политсилы подтвердил, что некое совещание состоится, однако якобы "не на тему Витренко".

"Это представители группы одного из олигархов. На тему дисциплины", — сообщил парламентарий.

О том, что к Зеленскому вызывают неголосовавших за назначение Витренко "слуг" написал на своем канале в Telegram и исключенный из фракции нардеп Александр Дубинский.

А Telegram-канал PavlovskyNews сообщил, что перед назначенным временем некоторые нардепы начали заходить в здание Офиса президента. А позже журналисты увидели, что оттуда вышел и сам Юрий Витренко. Впрочем, и.о. министра энергетики не стал рассказывать о чем он общался в администрации Зеленского и ушел от вопросов, сославшись на спешку.

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Напомним, 3 февраля 2021 года стало известно, что Витренко в третий раз выдвинут на пост вице-премьера.

21-го декабря 2020 года Кабмин назначил бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики. За несколько дней до этого, 17-го декабря кандидатура Витренко была выставлена на голосование в Верховной Раде, однако не добрала необходимых 40 голосов. Спустя более чем месяц, 28-го января Рада повторно не поддержала назначение Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.

Фокус рассказывал что известно о Витренко в отдельном материале.