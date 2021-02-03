Юрия Витренко в третий раз выдвинут в Раде на пост вице-премьера (видео)

По итогам двух голосований "слугам народа" стало понятно, что силами одной только их фракции поддержать назначение Витренко не получится, и что им придется искать поддержку у других парламентских партий.

Временно исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко в третий раз вынесут на голосование в Верховной Раде в качестве кандидата на пост заместителя главы Кабинета министров Украины.

Об этом в среду, 3 февраля в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" заявил руководитель партии "Слега народа", и по совместительству – первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко.

В частности, Наталия Влащенко задала гостю программы прямой вопрос: "Вынесут ли Юрия Витренко на голосование в третий раз на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики?"

"Я думаю, с высокой вероятностью, да", – ответил Корниенко.

Однако соответствующее пленарное заседание, по его словам, будет проходить "не на этой пленарной неделе точно".

"Может быть, теоретически, – в начале следующей. Если мы опять пройдем все процедуры. У нас по Витренко – спец-режим: мы сейчас проходим все процедуры. Собираем 172 подписи и вносим эту подачу", – добавил нардеп.

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Замглавы фракции "СН" уточнил последующую процедуру: "Я думаю, что за внесение (кандидатуры Юрия Витренко – ред.) у нас 172 подписи у нас будет. И в зале будем искать голоса за принятие. Уже понятно, что силами только нашей фракции, вероятно невозможно будет назначить господина Витренко. И ему надо сосредоточиться, мы ему об этом уже говорили, на коммуникации с другими фракциями".

Напомним, 21-го декабря 2020 года Кабмин назначил бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики. За несколько дней до этого, 17-го декабря кандидатура Витренко была выставлена на голосование в Верховной Раде, однако не добрала необходимых 40 голосов. Спустя более чем месяц, 28-го января Рада повторно не поддержала назначение Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.