Витренко, который не смог. Почему Рада не сделала экс-директора Нафтогаза министром энергетики

28 января Верховная Рада провалила повторное голосование за назначение Юрия Витренко министром энергетики и первым министром. Фокус разбирался, что о нем известно и чем он будет заниматься после провального голосования.

Детство и образование Юрия Витренко

Юрий Витренко родился в Киеве в 1976 году. Его отец — доцент и кандидат экономических наук, а мать — известный политик Наталья Витренко, глава "Прогрессивной социалистической партии Украины". В 1994 и 1998 годах ее избрали в Верховную Раду, а во время президентских выборов 1999 года за нее проголосовали 10,97% избирателей. Наталья Витренко на протяжении всей своей публичной карьеры критиковала Запад с НАТО и выступала за союз Украины, России и Беларуси.

Однако сам Юрий, в отличие от матери, публично поддерживает прозападный вектор развития Украины. В 15 лет его родители развелись и он остался жить с отцом.

С детства Витренко увлекался футболом. В киевском "Динамо" он тренировался с Андреем Шевченко, который в будущем стал звездой украинского футбола и тренером национальной сборной. Однако Витренко, в итоге, отдал предпочтение не спорту, а учебе.

В 15 лет он поступил в Киевскую школу менеджмента для старшеклассника, которая, по словам самого Витренко, была "первой попыткой бизнес-образования для детей в Украине".

Позже Юрий Витренко получил "красные" дипломы бакалавра и магистра Киевского национального экономического университета по направлению "международная экономика", учился в аспирантуре Института международных отношений КНУ им. Шевченко и прошел программу МВА (master of business administration, квалификационная степень магистра в менеджменте) во французской бизнес-школе INSEAD.

Карьера Витренко: "Нафтогаз", инвестиции, финансы

Началась карьера Витренко в 1992 году, на первом курсе университета. Сперва он работал аналитиком в инвестиционной компании "Украинская финансовая группа", позже — в ПАО "Укринбанк", а с 1998 по 2002 — на различных должностях в международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), штаб-квартира которой находится в Лондоне. Там произошло его знакомство с Андреем Коболевым, который сейчас возглавляет правление НАК "Нафтогаз Украины".

У самого Витренко большой опыт работы в "Нафтогазе". Впервые в компанию он попал в 2002 году. Туда его для разработки стратегии компании пригласил зампредседателя правления НАК Александр Коваленко, с которым Витренко работал на одном из проектов в PwC.

Позже он возглавлял управление планирования финансово-хозяйственной деятельности и управление корпоративных финансов "Нафтогаза", был заместителем начальника его Департамента экономики и ценовой политики. С 2006 по 2007 Витренко был советником (а позже — и главным советником) председателя правления НАК.

В 2007 году Витренко вместе с командой провел анализ газового рынка и обнаружил, что транзитный тариф через Украину занижен в 5 раз. Впрочем, тогда его расчеты и предложение повысить стоимость транзита и закупать топливо у России по европейской цене проигнорировали, из-за чего он принял решение покинуть компанию.

С 2008 по 2014 год Витренко был внештатным советником председателя "Нафтогаза".

В 2010 году Витренко с Коболевым основали инвесткомпанию АYА Capital. Коболев стал ее директором, а сам Витренко — инвестором. В профиле АYА Capital были следующие направления деятельности: реструктуризация долгов, экономическая аналитика, инвестиции и реорганизация корпоративной структуры больших компаний и холдингов.

После бегства Виктора Януковича из страны Коболев стал главой "Нафтогаза". Вскоре в компанию вернулся и Юрий Витренко. Он, в числе прочего, занялся и Стокгольмским арбитражем (громким судебным разбирательством между "Нафтогазом" и российским "Газпромом", который требовал от Украины выплатить 11 млрд долларов США долга за газ), которое, в итоге, закончилось победой "Нафтогаза".

[ + – ] Юрий Витренко Фото: УП

В ноябре 2018 года Витренко занял должность исполнительного директора "Нафтогаза".

В апреле 2019 года Витренко стал главой набсовета ПАО "Укрнафта", а в октябре 2019 года — членом набсовета концерна "Укроборонпром".

В 2019 же году начали появляться слухи о конфликте Витренко и Коболева. В конце июля 2019 года Коболев подтвердил, что у него есть "практичный" конфликт с Витренко, который "активно развивается". Также он добавил, что конфликт начался еще в 2018 году, но подробнее его обсуждать отказался, сославшись на "политические перспективы пана Юрия".

В августе 2019 года года Витренко сказал, что причиной конфликта стал "процесс управленческой трансформации компании".

В июле 2020 года Витренко уволили с должности исполнительного директора "Нафтогаза". Тогда сам Витренко рассказывал, что первой причиной увольнения стала его активная позиция в борьбе с "Газпромом", что не нравилось ни России, ни ее "бизнес-партнерам в Украине". Второй причиной увольнения он назвал конфликт с Коболевым, который, по словам Витренко, стал "частью системы власти".

Политическая карьера Витренко: и.о. министра и потенциальный премьер

17 декабря 2020 года стало известно, что комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал назначение кандидатуры Юрия Витренко на пост главы Минэнергетики и угольной промышленности. А во время голосования в парламенте "за" его утверждение на должности проголосовали 186 народных депутатов, хотя для принятия решения нужно 226 голосов.

21 декабря 2020 года Кабмин на экстренном заседании назначил его временным исполняющим обязанности главы министра энергетики Украины.

С начала января 2021 года в стране начался тарифный кризис, который сопровождался регулярными митингами и протестами по всей стране. И Кабинет министров поручил Юрию Витренко составить план выхода из кризиса.

В интервью, которое опубликовали 18 января 2021 года, Витренко заявлял, что для выполнения необходимых задач ему крайне необходимо обладать полномочиями полноценного министра и иметь должность первого вице-премьер-министра.

"Голосование должно состояться в такой комбинации как первый вице-премьер-министр и министр энергетики, потому что это нужно премьеру, и прежде всего стране. И чтобы решать сложные вопросы, которые есть в энергетике, нужен первый вице-премьер-министр, который мог бы решать вопрос не только министерства энергетики, но и кроссекторальные. В одном случае это будет вопрос министерства охраны окружающей среды, в другом министерства транспорта, иногда — министерства экономики, социальной политики", — заявлял тогда Витренко.

Его кандидатуру поддерживали президент Владимир Зеленский, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и лидер одноименной партии Александр Корниенко.

Однако во время повторного голосования за утверждение Витренко на должность министра энергетики, которое состоялось 28 января 2021 года, для принятия решения снова не хватило голосов. "За" проголосовали 204 нардепа.

Примечательно, что политологи и СМИ уже давно прочат Юрию Витренко должность премьер-министра Украины. Разговоры о том, что он может стать премьер-министром начались еще летом 2019 года. О том, что Витренко рассматривали на должность премьера в августе 2019 года рассказывал и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Еще активнее об этом начали говорить когда стало известно о назначении Витренко на должность в Кабмине.

В середине января политологи тоже рассказывали Фокусу, что Витренко может сменить на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Это, по их мнению, должно было смягчить растущее в обществе недовольство от действий власти. Впрочем, политолог Петр Олещук говорил, что для отправки нынешнего премьера в отставку и назначения нового президент должен удостовериться, что у претендента нет политических амбиций затмить главу государства: "Это должен быть популярный технократ, который получит поддержку в Раде, но не будет конкурентом Владимиру Зеленскому".

Министерское кресло и должность вице-премьер-министра могла бы стать отличным "мостиком" для дальнейшего движения Витренко по политической лестнице. Однако, по крайней мере пока что, его продвижение "вверх" окончилось.

[ + – ] Юрий Витренко Фото: "Вести"

Что будет делать Витренко дальше?

28 января, вскоре после того, как ВРУ во второй раз провалила голосование за его назначение на министерскую должность, Витренко опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором поблагодарил тех, кто его утверждение все же поддержал.

"Меня пригласили помочь. У меня были совсем другие личные планы. Я понял глубину проблем и отсутствие решений, которые бы всех удовлетворяли. Я осознавал политические риски. Я понял, сколько грязи на меня выльется. Но я понял ответственность перед страной. Если без пафоса, я просто понял, что мне будет сложно объяснить своим детям, почему я отказался занять такую ответственную должность и помочь стране в такое трудное для нее время", – написал Витренко.

Он отметил, что "честно попробовал" поработать на этой должности и ему не стыдно отчитаться о результатах, хоть у него и были крайне ограниченные полномочия. Витренко сообщил, что за прошедший месяц он получил крайне ценный чиновнический опыт.

В интервью, которое опубликовали 18 января, Витренко заявлял, что если во время повторного рассмотрения его назначения на министерскую должность парламент провалит голосование, то он бросит политику и уйдет в частный бизнес, напомнив, что ранее занимался инвестиционным банковским делом.