Витренко: "Если Рада не сделает меня полноценным министром - я уйду в частный бизнес"

Повторное голосование за назначение кандидатуры Витренко на должность министра энергетики может состояться в конце января или начале февраля.

Юрий Витренко, временно исполняющий обязанности министра энергетики, заявил в интервью газете "День", что если во время повторного рассмотрения ВРУ его назначения на полноценную министерскую должность парламентарии провалят голосование, то он бросит политику и уйдет в частный бизнес.

"Я поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом, вести нормальный образ жизни и так далее. Ранее я занимался инвестиционным банковским бизнесом. Мы также начали смотреть, в промежуток времени, когда я ушел из Нафтогаза и еще не был исполняющим обязанности министра, на определенные ИТ-проекты, стартапы. После непродолжительного отдыха смогу заниматься этим", — рассказал Витренко.

Он подчеркнул, что для него особенно важно быть утвержденным не только на полноценную министерскую должность, но и на должность первого вице-премьер-министра Украины.

"Голосование должно состояться в такой комбинации как первый вице-премьер-министр и министр энергетики, потому что это нужно премьеру, и прежде всего стране. И чтобы решать сложные вопросы, которые есть в энергетике, нужен первый вице-премьер-министр, который мог бы решать вопрос не только министерства энергетики, но и кроссекторальные. В одном случае это будет вопрос министерства охраны окружающей среды, в другом министерства транспорта, иногда — министерства экономики, социальной политики", — заявил Витренко.

Отметим, на текущий момент в Кабмине Украины есть четыре вице-премьер-министра, однако ни у одного из них нет приставки "первый".

Повторное голосование за утверждение Витренко на министерскую позицию ожидается в конце января или начале февраля. ВРУ должна вернуться к работе уже 26 января.

Первое голосование состоялось 21 декабря 2020 года. После этого Кабинет министров Украины временно назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Напомним, что с января нынешнего года тарифы на электроэнергию выросли на 14%. А Кабинет министров поручил Юрию Витренко составить план выхода из кризиса в "зеленой" энергетике.

Отметим, политологи рассказали Фокусу, что Витренко может сменить Дениса Шмыгаля на должности премьер-министра Украины, а досрочных выборов в парламент не будет.