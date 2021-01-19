Вітренко: "Якщо Рада не зробить мене повноцінним міністром — я піду в приватний бізнес"

Повторне голосування за призначення кандидатури Вітренко на посаду міністра енергетики може відбутися в кінці січня або на початку лютого.

Юрій Вітренко, тимчасово виконуючий обов'язки міністра енергетики, заявив в інтерв'ю газеті "День", що якщо під час повторного розгляду ВРУ його призначення на повноцінну міністерську посаду парламентарії провалять голосування, то він кине політику і піде в приватний бізнес.

"Я поїду до сім'ї, буду займатися приватним бізнесом, вести нормальний спосіб життя і так далі. Раніше я займався інвестиційним банківським бізнесом. Ми також почали дивитися, в проміжок часу, коли я пішов з Нафтогазу і ще не був виконуючим обов'язки міністра, на певні ІТ-проєкти, стартапи. Після нетривалого відпочинку зможу займатися цим ", — розповів Вітренко.

Він підкреслив, що для нього особливо важливо бути затвердженим не тільки на повноцінну міністерську посаду, але і на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

"Голосування має відбутися в такій комбінації як перший віце-прем'єр-міністр і міністр енергетики, тому що це потрібно прем'єру, і перш за все країні. І щоб вирішувати складні питання, які є в енергетиці, потрібен перший віце-прем'єр-міністр, який міг б вирішувати питання не тільки міністерства енергетики, а й кросекторальні. З одного боку це буде питання міністерства охорони навколишнього середовища, з іншого — міністерства транспорту, іноді — міністерства економіки, соціальної політики ", — заявив Вітренко.

Відзначимо,зараз в Кабміні України є чотири віце-прем'єр-міністра, проте ні у одного з них немає приставки "перший".

Повторне голосування за затвердження Вітренко на міністерську позицію очікується в кінці січня або початку лютого. ВРУ повинна повернутися до роботи вже 26 січня.

Перше голосування відбулося 21 грудня 2020 року. Після цього Кабінет міністрів України тимчасово призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.

Нагадаємо, що з січня нинішнього року тарифи на електроенергію зросли на 14%. А Кабінет міністрів доручив Юрію Вітренко скласти план виходу з кризи в "зеленій" енергетиці.

Відзначимо, політологи розповіли Фокусу, що Вітренко може змінити Дениса Шмигаль на посаді прем'єр-міністра України, а дострокових виборів до парламенту не буде.