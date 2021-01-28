"Благодарен всем, кто поддержал". Витренко отреагировал на провал своего назначения в Раде

По словам и. о. министра энергетики, ему не стыдно отчитаться за проделанную работу. Теперь, вероятно, он посвятит себя бизнесу.

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко впервые отреагировал на провал своего назначения Верховной Радой на должность министра. В четверг, 28 января, он разместил публикацию в Facebook, где заявил, что в действительности его пригласили помочь, а его личные планы никак не касались Минэнерго.

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"У меня были совсем другие личные планы. Я понял глубину проблем и отсутствие решений, которые бы всех удовлетворяли. Я осознавал политические риски. Я понял, сколько грязи на меня выльется. Но я понял ответственность перед страной. Если без пафоса, я просто понял, что мне будет сложно объяснить своим детям, почему я отказался занять такую ответственную должность и помочь стране в такое трудное для нее время", – отметил он.

По словам Витренко, ему "не стыдно отчитаться за то, что он сделал за месяц работы, даже учитывая, что его полномочия были ограничены".

Как сообщалось ранее, Верховная Рада провалило второе назначение Витренко министром энергетики. За это решение 28 января проголосовали лишь 204 народных депутата при необходимых 226.

Это была уже вторая попытка парламента назначить Витренко главой Министерства энергетики.

Отметим, 21 декабря 2020 года Кабинет министров Украины временно назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Юрий Витренко заявил, что если во время повторного рассмотрения ВРУ его назначения на полноценную министерскую должность, парламентарии провалят голосование, то он бросит политику и уйдет в частный бизнес.

Политологи рассказали Фокусу, что Витренко может сменить Дениса Шмыгаля на должности премьер-министра Украины, а досрочных выборов в парламент не будет.

Последнее его место работы – исполнительный директор "Нафтогаза Украины", откуда он был уволен несколько месяцев назад. Официальная причина – его должность попала под сокращение.