"Вдячний усім, хто підтримав". Вітренко відреагував на провал свого призначення в Раді

За словами в. о. міністра енергетики, йому не соромно звітувати за виконану роботу. Тепер, ймовірно, він присвятить себе бізнесу.

Виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко вперше відреагував на провал свого призначення Верховною Радою на посаду міністра. У четвер, 28 січня, він розмістив публікацію у Facebook, де заявив, що його запросили допомогти, а його особисті плани ніяк не торкалися Міненерго.

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"У мене були зовсім інші особисті плани. Я зрозумів глибину проблем і відсутність рішень, які б всіх задовольняли. Я усвідомлював політичні ризики. Я зрозумів, скільки бруду на мене виллється. Але я зрозумів відповідальність перед країною. Якщо без пафосу, я просто зрозумів, що мені буде складно пояснити своїм дітям, чому я відмовився зайняти таку відповідальну посаду і допомогти країні в такий важкий для неї час", — зазначив він.

За словами Вітренка, йому "не соромно звітувати про те, що він зробив за місяць роботи, навіть з огляду на те, що його повноваження були обмежені".

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада провалила друге призначення Вітренка міністром енергетики. За це рішення 28 січня проголосували лише 204 народних депутати за необхідних 226.

Це була вже друга спроба парламенту призначити Вітренка головою Міністерства енергетики.

Зазначимо, що 21 грудня 2020 року Кабінет міністрів України тимчасово призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.

Юрій Вітренко заявив, що якщо під час повторного розгляду ВРУ його призначення на повноцінну міністерську посаду парламентарії провалять голосування, то він кине політику і піде в приватний бізнес.

Політологи розповіли Фокусу, що Вітренко може змінити Дениса Шмигаля на посаді прем'єр-міністра України, а дострокових виборів до парламенту не буде.

Останнє його місце роботи — виконавчий директор "Нафтогазу України", звідки він був звільнений кілька місяців тому. Офіційна причина — його посада потрапила під скорочення.