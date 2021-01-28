Рада снова провалила голосование за назначение Витренко министром энергетики

Для утверждения кандидатуры не хватило 22 голосов.

Верховная Рада во время заседания 28 января снова не проголосовать за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики. "За" проголосовали 204 нардепа.

Это была уже вторая попытка парламента назначить Витренко главой Министерства энергетики.

Отметим, 21 декабря 2020 года Кабинет министров Украины временно назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Юрий Витренко заявил, что если во время повторного рассмотрения ВРУ его назначения на полноценную министерскую должность, парламентарии провалят голосование, то он бросит политику и уйдет в частный бизнес.

Политологи рассказали Фокусу, что Витренко может сменить Дениса Шмыгаля на должности премьер-министра Украины, а досрочных выборов в парламент не будет.

Последнее его место работы – исполнительный директор "Нафтогаза Украины", откуда он был уволен несколько месяцев назад. Официальная причина – его должность попала под сокращение.