Рада знову провалила голосування за призначення Вітренка міністром енергетики

Для затвердження кандидатури не вистачило 22 голосів.

Верховна Рада під час засідання 28 січня знову не проголосувати за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики. "За" проголосували 204 нардепи.

Це була вже друга спроба парламенту призначити Вітренка головою Міністерства енергетики.

Зазначимо, що 21 грудня 2020 року Кабінет міністрів України тимчасово призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.

Юрій Вітренко заявив, що якщо під час повторного розгляду ВРУ його призначення на повноцінну міністерську посаду, парламентарії провалять голосування, то він кине політику і піде в приватний бізнес.

Політологи розповіли Фокусу, що Вітренко може змінити Дениса Шмигаль на посаді прем'єр-міністра України, а дострокових виборів до парламенту не буде.

Останнє його місце роботи — виконавчий директор "Нафтогазу України", звідки він був звільнений кілька місяців тому. Офіційна причина — його посада потрапила під скорочення.