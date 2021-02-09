Тих "слуг народу", хто не голосував за призначення Вітренка викликають "на розмову" до Зеленського, — ЗМІ

У партії повідомили, що з парламентаріями хотіли провести бесіду, щоб ті "не сіпалися" і під час третього голосування підтримали кандидатуру Вітренка.

Видання "Лівий берег" із посиланням на джерела в "Слузі народу" повідомило, що парламентаріїв, які під час другого голосування не підтримали кандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єра і міністра з питань енергетики, викликали "для бесіди" в Офіс президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні о 17:00 президент викликав до себе всіх нардепів "Слуги", які не голосували за призначення першим віце-прем'єром, міністром із питань енергетики Вітренка, щоб провести бесіду. Щоб втретє "не сіпалися" і голосували", — повідомив один із представників політсили.

Інший співрозмовник журналістів, який "утримався" під час голосування, повідомив, що його на зустріч не кликали.

"Не знаю, мені ніхто не дзвонив, але я не показник, мені ніхто ніколи не дзвонить", — сказав нардеп.

Співрозмовник видання з керівництва політсили підтвердив, що якесь засідання буде організоване, проте нібито "не щодо Вітренка".

"Це представники групи одного з олігархів. Щодо дисципліни", — повідомив парламентарій.

Про те, що до Зеленському викликають хто не голосував за призначення Вітренка "слуг" написав на своєму каналі в Telegram і виключений з фракції нардеп Олександр Дубінський.

А Telegram-канал PavlovskyNews повідомив, що перед призначеним часом деякі нардепи почали заходити до будівлі Офісу президента. А пізніше журналісти побачили, що звідти вийшов і сам Юрій Вітренко. Утім, виконувач обовʼязків міністра енергетики не став розповідати про що він спілкувався в адміністрації Зеленського та пішов від питань, пославшись на поспіх.

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Нагадаємо, 3 лютого 2021 року стало відомо, що Вітренко втретє висунуть на пост віце-прем'єра.

21-го грудня 2020 року Кабмін призначив колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка виконувачем обов'язки міністра енергетики. За кілька днів до цього, 17-го грудня кандидатура Вітренка була виставлена на голосування у Верховній Раді, однак не дісталися необхідних 40 голосів. Через більш ніж місяць, 28-го січня Рада повторно не підтримала призначення Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра — міністра енергетики.

Фокус розповідав що відомо про Вітренко в окремому матеріалі.