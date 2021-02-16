Рада возобновила конкурсный отбор на госслужбу, отмененный из-за карантина

Депутаты также настояли на внесении в закон запрета назначать и.о. министра лицо, кандидатура которого на должность министра была отклонена.

Верховная Рада окончательно приняла законопроект № 4531, который возобновляет конкурсный отбор кандидатов на госслужбу. Этот отбор был прекращен с введением карантина. Кандидаты назначались решением Кабмина по ходатайству соответствующего министра (для должностей категории А) или других руководителей органов исполнительной власти.

Закон устанавливает, что на эти должности теперь должны быть объявлены конкурсы через шесть или девять месяцев. До определения победителей конкурсов, ранее назначенные чиновники сохраняют свои полномочия.

При подготовке законопроекта в него включили положения, которые существенно расширяют полномочия исполняющих обязанности министра. Однако депутаты уже при голосовании в зале поддержали поправку, которая оставляет только небольшое расширение полномочий. В частности, и.о министра может принимать решения по распоряжению бюджетными средствами и подписывать приказы министерства, в случае если он пребывает в статусе и.о до 60 дней.

Эта же поправка вносит в текст закона запрет на "возложение обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной Радой этого созыва".

Напомним, сейчас и.о. министра энергетики является Юрий Витренко. Голосование за его назначение министром Рада уже дважды провалила. СМИ сообщили, что депутатов, которые во время второго голосования не поддержали кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьера и министра энергетики, вызвали "для беседы" в Офис президента.

Принятые Радой законопроекты становятся законами Украины после подписания их президентом.