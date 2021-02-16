Рада відновила конкурсний відбір на держслужбу, скасований через карантин

Депутати також наполягли на внесенні до закону заборони призначати в.о. міністра особу, кандидатуру якої на посаду міністра відхиляли.

Верховна Рада остаточно прийняла законопроект №4531, який відновлює конкурсний відбір кандидатів на держслужбу. Цей відбір був припинений з введенням карантину. Кандидати призначалися рішенням Кабміну за клопотанням відповідного міністра (для посад категорії А) або інших керівників органів виконавчої влади.

Закон встановлює, що на ці посади тепер повинні бути оголошені конкурси через шість або дев'ять місяців. До визначення переможців конкурсів, раніше призначені чиновники зберігають свої повноваження.

При підготовці законопроекту в нього включили положення, які суттєво розширюють повноваження виконуючих обов'язки міністра. Однак депутати вже при голосуванні в залі підтримали поправку, яка залишає тільки невелике розширення повноважень. Зокрема, в.о міністра може приймати рішення щодо розпорядження бюджетними коштами та підписувати накази міністерства, у випадку якщо він перебуває в статусі в.о до 60 днів.

Ця ж поправка вносить до тексту закону заборону на "покладання обов'язків міністра на особу, кандидатуру якої на посаду відповідного міністра відхиляли Верховною Радою цього скликання".

Нагадаємо, зараз в.о. міністра енергетики є Юрій Вітренко. Голосування за його призначення міністром Рада вже двічі провалила. ЗМІ повідомили, що депутатів, які під час другого голосування не підтримали кандидатуру Вітренка на посаду першого віце-прем'єра і міністра енергетики, викликали "для бесіди" в Офіс президента.

Прийняті Радою законопроекти стають законами України після підписання їх президентом.