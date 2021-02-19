Зеленський пояснив, чому ветував закон про конкурси на держслужбу

Президент хоче, щоб виконуючі обов'язки міністрів мали повноваження майже такі ж, як у повноцінного міністра.

Президент Володимир Зеленський 18 лютого наклав вето на закон (законопроект №4531 ), який відновлює конкурсний відбір кандидатів на держслужбу, припинений через карантин.

Однак причиною вето стали не норми, що стосуються конкурсів на держслужбу, а поправка №13, яку вніс голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час обговорення законопроекту. Ця поправка значно розширювала повноваження в.о. міністра. Депутати підтримали її в сильно скороченому вигляді, що не задовольнило президента.

"За чинним законодавством повноваження в.о. міністра дуже обмежені, що свого часу було зроблено парламентом цілеспрямовано, щоб виключити безвідповідальних в.о", — пояснила депутат Олена Шкрум з фракції "Батьківщини".

Зеленський вважає, що положення законопроекту про виконання першим заступником міністра або заступниками міністра (у період, коли посада міністра вакантна) тільки окремих повноважень міністра, є неприйнятними, оскільки вони порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем'єр-міністра членів уряду.

"Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра — а таке не раз у нас бувало, — ці норми закону призведуть до паралічу діяльності міністерства. У країні, яка воює і бореться з коронакризою, коли рішення треба ухвалити негайно, таке неприпустимо", — вважає президент.

Профільний комітет ВР 19 лютого рекомендував парламенту ухвалити законопроект з урахуванням пропозицій президента.

Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради тільки частково підтримало пропозиції Зеленського, а саме в частині технічної неузгодженості термінів введення в дію положень закону. Воно не погодилося з розширенням повноважень в.о. міністра, "оскільки саме відповідні обмеження стимулюють прем'єр-міністра України своєчасно вирішувати питання про внесення кандидатури міністрів і при цьому пропонувати на розгляд парламенту ті кандидатури, які можуть знайти підтримку депутатського корпусу".

Згідно з регламентом, депутати повинні або повторно ухвалити законопроект, до якого внесено правки президента (для цього достатньо 226 голосів), або відхилити вето конституційною більшістю (не менше 300 голосів).

Нагадаємо, що за поправку, яка обмежувала повноваження в.о. міністра, проголосував 321 депутат.

Ця ж поправка вносить у текст закону заборону на "покладання обов'язків міністра на обличчя, кандидатура якого на посаду відповідного міністра була відхилена Верховною Радою цього скликання".

Нагадаємо: наразі в.о. міністра енергетики є Юрій Вітренко. Голосування за його призначення міністром Рада вже двічі провалила. ЗМІ повідомили, що депутатів, які під час другого голосування не підтримали кандидатуру Вітренка на посаду першого віце-прем'єра і міністра енергетики, викликали "для бесіди" в Офіс президента.