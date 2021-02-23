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Зеленский пригрозил нардепам роспуском Рады, если не примут закон о госслужащих, – источники

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Владимир Зеленский, Верховная Рада, Роспуск Рады, Закон, Госслужащие
Фото: пресс-служба президента

Речь идет о восстановлении конкурсов на занятие должностей государственной службы, а также в отношении полномочий исполняющих обязанности министра.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском Рады, если не будет принят закон о госслужащих с его предложениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

"Да, такие слова звучали на встрече президента с руководством фракции", – сообщил источник.

Другой собеседник издания рассказал, что эту угрозу президента пока не стоит воспринимать буквально. По его словам, глава государства хочет, чтобы депутаты осознали важность принятия этого закона.

"Он говорит: я уже устал, я хочу выплатить зарплаты шахтерам, а тут то так, то так подставляете. Потому сейчас очень важно для какой-то нормальной совместной работы, чтобы сегодня Верховная рада проголосовала за этих два предложения и за закон в целом", – объяснил источник.

Отметим, во вторник, 23 февраля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть ветированный президентом законопроект №4531. В нем идет речь о восстановлении конкурсов на занятие должностей государственной службы, а также в отношении полномочий исполняющих обязанности министра.

Заседание Верховной Рады инициировал глава парламента Дмитрий Разумков.

Владимир Зеленский, Верховная Рада, Роспуск Рады, Закон, Госслужащие

Напомним, президент Владимир Зеленский 18 февраля наложил вето на закон (законопроект № 4531), который возобновляет конкурсный отбор кандидатов на госслужбу, прекращенный из-за карантина. Причиной вето стали не нормы, касающиеся конкурсов на госслужбу, а поправка №13, которую внес глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко при обсуждении законопроекта. Эта поправка значительно расширяла полномочия и.о. министра. Депутаты поддержали ее в сильно усеченном виде, что не удовлетворило президента.  