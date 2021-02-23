Зеленский пригрозил нардепам роспуском Рады, если не примут закон о госслужащих, – источники

Речь идет о восстановлении конкурсов на занятие должностей государственной службы, а также в отношении полномочий исполняющих обязанности министра.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском Рады, если не будет принят закон о госслужащих с его предложениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

"Да, такие слова звучали на встрече президента с руководством фракции", – сообщил источник.

Другой собеседник издания рассказал, что эту угрозу президента пока не стоит воспринимать буквально. По его словам, глава государства хочет, чтобы депутаты осознали важность принятия этого закона.

"Он говорит: я уже устал, я хочу выплатить зарплаты шахтерам, а тут то так, то так подставляете. Потому сейчас очень важно для какой-то нормальной совместной работы, чтобы сегодня Верховная рада проголосовала за этих два предложения и за закон в целом", – объяснил источник.

Отметим, во вторник, 23 февраля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть ветированный президентом законопроект №4531. В нем идет речь о восстановлении конкурсов на занятие должностей государственной службы, а также в отношении полномочий исполняющих обязанности министра.

Заседание Верховной Рады инициировал глава парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, президент Владимир Зеленский 18 февраля наложил вето на закон (законопроект № 4531), который возобновляет конкурсный отбор кандидатов на госслужбу, прекращенный из-за карантина. Причиной вето стали не нормы, касающиеся конкурсов на госслужбу, а поправка №13, которую внес глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко при обсуждении законопроекта. Эта поправка значительно расширяла полномочия и.о. министра. Депутаты поддержали ее в сильно усеченном виде, что не удовлетворило президента.