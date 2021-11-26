"Встречаюсь только со "слугами": Зеленский ответил на вопрос о давлении Офиса президента на нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию о давлении Офиса президента на Раду ложью. По его словам, он видится с нардепами от "Слуги Народа", главами комитетов Рады и несколькими министрами.

Офис президента Украины не оказывает давление на депутатов Верховной Рады. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, который транслировался в YouTube.

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Зеленский сказал, что встречается исключительно с представителями парламентской фракции "Слуги Народа". Речь идет о лидере фракции "Слуга Народа" Давидом Арахамией и Александре Корниенко, когда тот был главой президентской партии.

"Что касается многих фракций, сразу вам скажу — ложь. Я не встречаюсь ни с одной фракцией, кроме "Слуги народа", — заявил президент.

Президент общается также с главами комитетов Рады и некоторыми министрами.

"Раз в неделю у меня совещание. Говорим о вопросах, которые вынесут на обсуждения на заседаниях Верховной Рады. Показывается список наших обещаний. Есть наработка в "тройках" – это программа президента, партии "Слуга Народа" и программа Кабмина. Все совпадает и разбивается на дни. Там все очень четко, есть отдельный менеджмент этой структуры. Дни, законы, сессионные недели, недели работы в комитетах. Подводятся итоги, мы говорим, где теряем время и где уже потеряли", – объяснил глава государства.

"Дестабилизация" Рады

Зеленский считает большой проблемой тысячи поправок, из-за которых невозможно принять некоторые законы, например, бюджет Украины.

"Почему другие фракции не хотят голосовать за бюджет? Потому что это простая мощная дестабилизация парламента", – отметил он.

Такие же промедления есть и на уровне правительства, поэтому Зеленский ездит на встречи с министрами.

[ + – ] Кабинет Министров Украины Фото: Getty Images

"Закон уже проголосовали, а в Кабмине "подзаконку" строят уже год", – заключил президент.

Фокус ведет текстовую трансляцию пресс-марафона Зеленского.

Напомним, что на встрече с руководством монобольшинства Зеленский угрожал роспуском Верховной Рады Украины. Тогда нардепы должны были принять закон о госслужащих с предложениями президента.