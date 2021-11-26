"Хотів би ще краще, ніж було": Зеленський про очікування від нового німецького уряду

Президент заявив, що очікує на допомогу в енергетичній сфері, вирішення питання з Донбасом та продовження санкцій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що політика нового уряду Німеччини не зміниться. Про це стало відомо з прямої трансляції пресмарафону президента.

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Президент спочатку жартував, що спочатку він хотів би з ними познайомитися. Після цього він сказав, що в нього відбулася телефонна розмова з Ангелою Меркель, яка стверджувала, що політика Німеччини щодо України не зміниться.

За словами Зеленського, він особисто очікує на покращення політики, але це залежатиме від його переговорів з новим урядом.

"Чекаю як будь-яка прогресивна людина предметних речей і результатів, які б нам дуже допомогли і економічно, і в енергетичній безпеці та у спокої на українському Донбасі, продовження санкційної політики до деокупації", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, у Німеччині новий канцлер. Ним став Олаф Шольц. Основний пріоритет у роботі називається боротьба зі зміною клімату, інвестиції в нові технології та модернізацію інфраструктури. Ангела Меркель офіційно склала повноваження канцлера 26 жовтня. Фокус перераховував проблеми, з якими зіткнеться наступник Меркель.

Кулеба також висловив упевненість, що в постачанні зброї немає жодних правових, політичних чи моральних обмежень. Тому вони чекають від Німеччини позитивного рішення щодо цього.