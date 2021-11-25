Зброя, "ПП-2" та РФ. Кулеба розповів, чого Україна очікує від нового уряду Німеччини

Німецькі політики в коаліційній угоді дуже чітко висловилися про Росію, але були стримані щодо "Північного потоку-2".

У Києві не вважають, що зовнішня політика Німеччини радикально зміниться після формування нового уряду та вибору канцлера. Про це сказав на брифінгу 25 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, німецькі політики підтвердили підтримку територіальної цілісності України та її прагнення потрапити до Європи в тексті коаліційної угоди.

Кулеба схвалив розділ документа про Росію, де містяться "дуже чіткі формулювання". Частину про енергетичні проєкти він стримано оцінив.

"Україна очікувала побачити більш чітку та принципову позицію щодо "Північного потоку-2". Коаліційна угода — це завжди певний компроміс. Ми і далі працюватимемо з німецькими партнерами та новим урядом щодо Північного потоку-2", — пообіцяв Кулеба.

Військова допомога Україні

Голова МЗС хоче в майбутньому поставити перед німецькими міністрами питання щодо надання Україні військової допомоги.

"Щодо зброї, наша позиція залишається незмінною. Ми не бачимо перешкод для постачання зброї та зміцнення обороноздатності України від будь-якої держави. Будемо спілкуватися з новим німецьким урядом і про це", – зазначив він.

Кулеба впевнений, що в постачанні зброї немає жодних правових, політичних чи моральних обмежень.

Що із дипломатією?

Київ готовий співпрацювати з будь-яким головою німецького МЗС та розвивати дипломатичні відносини.

"У мене був хороший контакт і відносини з Гайко Маасом. Якщо він не залишиться на посаді голови МЗС Німеччини, я буду радий завжди підтримувати з ним відносини", – повідомив Кулеба.

Український міністр готовий йти на контакт із ймовірним новим головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, представницею партії "Зелені".

[ + – ] Анналена Бербок Фото: Getty Images

"У мене з нею вже був контакт, ми спілкувалися ще в її статусі кандидата на посаду канцлера до виборів. Я радий продовжити спілкування", — заявив він.

Нагадаємо, що вчора в німецькому Бундестазі розподілили посади міністрів і схвалили кандидатуру Олафа Шольца як канцлера.

Боротьба йшла за посаду міністра фінансів, наголосила "Німецька хвиля". Жодна із трьох коаліційних партій (Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія та "Зелені") не хотіла висувати кандидата на посаду міністра охорони здоров'я.

Ангела Меркель склала повноваження 26 жовтня, але після цього продовжувала виконувати обов'язки канцлера. Вона пообіцяла більше не займатися політикою.