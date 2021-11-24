У Німеччині знайшли заміну для Меркель та розподілили міністерства: хто буде новим канцлером

Коаліція в німецькому Бундестазі погодила посади в міністерствах і кандидатуру Олафа Шольца як нового канцлера Німеччини.

У німецькому Бундестазі сформувалася коаліція із трьох партій, депутати затвердили голову Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олафа Шольца новим канцлером. Про це написала німецька газета Stuttgarter Nachrichten.

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Партія СДПН посіла перше місце на останніх виборах до німецького парламенту. Нову коаліцію більшість сформувала із "Зеленими" та Вільною демократичною партією (ВДП).

Коаліція представить угоду сьогодні у другій половині дня. Розподіл нових міністрів та домовленість про призначення Шольца оголосять о 16.00 за київським часом.

За інформацією газети, Шольца офіційно оголосять канцлером Німеччини з 6 грудня.

Коаліція "світлофорів" та плани нового уряду Німеччини

Створене парламентське об'єднання називають коаліцією "світлофорів". Таку назву надали на честь кольорів партій, зазначила газета Financial Times. У СДПН – червоний колір, у ВДП – жовтий, а в "Зелених" – відповідно зелений.

Така спілка стане першою в історії Німеччини на національному рівні. Політики мають намір зробити пріоритетом боротьбу зі зміною клімату, інвестиції в нові технології та модернізацію інфраструктури Німеччини, пише агентство Bloomberg.

Уряд хоче відмовитися від вугілля до 2030 року, максимально прискорити перехід на електромобілі та активно діяти в зовнішній політиці.

Міністром фінансів може стати голова ВДП Крістіан Лінднер, а співголова "Зелених" Роберт Хабек – міністр економіки. Ще один німецький політик із партії "Зелені" Анналена Бербок має намір стати першою жінкою на посаді міністра закордонних справ Німеччини.

Як розподілять міністерства?

Bild писало, що "Зелені" отримають п'ять міністерств — МЗС, міністерство у справах сім'ї та так зване "суперміністерство" у справах клімату та економіки. Депутат від цієї партії Марко Бушман може стати головою Мін'юсту. Ймовірно, що "Зелені" також отримають міністерство транспорту, а СДПН – МОЗ та Міноборони.

Нагадаємо, що виконувач обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель не збирається займатися політикою після звільнення з посади.

Меркель офіційно склала повноваження канцлера 26 жовтня. Фокус перераховував проблеми, з якими зіткнеться наступник Меркель.