В Германии нашли замену Меркель и распределили министерства: кто будет новым канцлером

Коалиция в немецком Бундестаге согласовала посты в министерствах и кандидатуру Олафа Шольца в качестве нового канцлера Германии.

В немецком Бундестаге сформировалась коалиция из трех партий, депутаты утвердили главу Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца новым канцлером. Об этом написала немецкая газета Stuttgarter Nachrichten

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Партия СДПГ заняла первое место на последних выборах в немецкий парламент. Новую коалицию большинство сформировало с "Зелеными" и Свободной демократической партией (СДП).

Коалиция представит соглашение сегодня во второй половине дня. Распределение новых министров и договоренность о назначении Шольца объявят в 16.00 по киевскому времени.

По информации газеты, Шольца официально объявят канцлером Германии на неделе с 6 декабря.

Коалиция "светофоров" и планы нового правительства Германии

Созданное парламентское объединение называют коалицией "светофоров". Такое имя дали в честь цветов партий, отметила газета Financial Times. У СДПГ – красный цвет, у СДП – желтый, а у "Зеленых" – соответственно зеленый.

Такой союз станет первым в истории Германии на национальном уровне. Политики собираются сделать приоритетом борьбу с изменением климата, инвестиции в новые технологии и модернизацию инфраструктуры Германии, пишет агентство Bloomberg.

Правительство хочет отказаться от угля к 2030 году, максимально ускорить переход на электромобили и активно действовать во внешней политике.

Министром финансов может стать глава СДП Кристиан Линднер, а сопредседатель "Зеленых" Роберт Хабек – министром экономики. Еще один немецкий политик из партии "Зеленые" Анналена Бербок собирается стать первой женщиной на посту министра иностранных дел Германии.

Как распределят министерства?

Bild писало, что "Зеленые" получат пять министерств – МИД, министерство по делам семьи и так называемое "суперминистерство" по делам климата и экономики. Депутат от этой партии Марко Бушман может стать главой Минюста. Вероятно, что "Зеленые" также получат министерство транспорта, а СДПГ – Минздрав и Минобороны.

Напомним, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель не собирается заниматься политикой после ухода с должности.

Меркель официально сложила полномочия канцлера 26 октября. Фокус перечислял проблемы, с которыми столкнется преемник Меркель.