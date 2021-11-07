Меркель рассказала, чем займется после ухода с поста канцлера Германии

Глава немецкого правительства ожидает, что будет тосковать по работе, так как на данный момент политик все еще получает от нее удовольствие.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель не намерена заниматься политикой после завершения своего срока. Об этом она заявила в интервью Deutsche Welle.

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По словам главы правительства Германии, сейчас она совершает "прощальный тур", отправляясь в международные поездки во время своих последних дней в должности.

"С одной стороны, я радуюсь (что скоро завершу карьеру — ред.). Но обязательно еще наступит легкое чувство тоски, ведь я всегда получала удовольствие от своей работы, и до сих пор с удовольствием ею занимаюсь. И, конечно, мне нужно оставаться внимательной — до последнего дня в должности", — заявила Меркель.

Канцлер ФРГ добавила, что не планирует в дальнейшем заниматься политической деятельностью, а после ухода с поста она прежде всего хочет отдохнуть.

"Я не буду заниматься политикой. Я не стану разрешать политические конфликты, делаю и так это уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского Союза, на международном уровне (…) А сейчас еще не знаю, что буду делать дальше. Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову", — заявила Меркель.

Напомним, 26 октября Ангела Меркель официально сложила полномочия канцлера ФРГ и сейчас занимает пост исполняющей обязанности главы немецкого правительства. Ожидается, что следующим канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц.

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