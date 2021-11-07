Меркель розповіла, чим займеться після звільнення з посади канцлера Німеччини

Голова німецького уряду очікує, що сумуватиме за роботою, оскільки на даний момент політик все ще отримує від неї задоволення.

Виконувач обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель не має наміру займатися політикою після завершення свого терміну. Про це вона заявила в інтерв'ю Deutsche Welle.

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За словами голови уряду Німеччини, зараз вона здійснює "прощальний тур", вирушаючи у міжнародні поїздки під час своїх останніх днів на посаді.

"З одного боку, я тішуся (що скоро завершу кар'єру — ред.). Але обов'язково ще настане легке почуття смутку, адже я завжди отримувала задоволення від своєї роботи, і досі із задоволенням нею займаюся. І, звичайно, мені потрібно залишатися уважною — до останнього дня на посаді", — заявила Меркель.

Канцлер ФРН додала, що не планує надалі займатися політичною діяльністю, а після звільнення з посади вона перш за все хоче відпочити.

"Я не буду займатися політикою. Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського Союзу, на міжнародному рівні. (…) А зараз ще не знаю, що робитиму далі. Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку", — заявила Меркель.

Нагадаємо, 26 жовтня Ангела Меркель офіційно склала повноваження канцлера ФРН і зараз обіймає посаду виконувача обов'язків глави німецького уряду. Очікується, що наступним канцлером стане соціал-демократ Олаф Шольц.

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