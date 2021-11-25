Оружие, "СП-2" и РФ. Кулеба рассказал, чего Украина ожидает от нового правительства Германии

Немецкие политики в коалиционном соглашении весьма четко высказались о России, но были сдержанны насчет "Северного потока – 2".

В Киеве не думают, что внешняя политика Германии радикально изменится после формирования нового правительства и выбора канцлера. Об этом сказал на брифинге 25 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, немецкие политики подтвердили поддержку территориальной целостности Украины и ее стремление попасть в Европу в тексте коалиционного соглашения.

Кулеба одобрил раздел документа о России, где содержатся "очень четкие формулировки". Часть об энергетических проектах он оценил сдержанно.

"Украина ожидала увидеть более четкую и принципиальную позицию по "Северному потоку — 2". Коалиционное соглашение — это всегда определенный компромисс. Мы будем и дальше работать с немецкими партнерами и новым правительством по Северному потоку — 2", — пообещал Кулеба.

Военная помощь Украине

Глава МИД хочет в будущем поставить перед немецкими министрами вопрос о предоставлении Украине военной помощи.

"Что касается оружия, наша позиция остается неизменной. Мы не видим препятствий для снабжения оружием и укрепления обороноспособности Украины от любого государства. Будем общаться с новым немецким правительством и об этом", – отметил он.

Кулеба уверен, что в поставке оружия нет никаких правовых, политических или моральных ограничений.

Что с дипломатией?

Киев готов сотрудничать с любым главой немецкого МИД и развивать дипломатические отношения.

"У меня был хороший контакт и отношения с Хайко Маасом. Если он не останется на посту главы МИД Германии, я буду рад всегда поддерживать с ним отношения", – сообщил Кулеба.

Украинский министр готов идти на контакт с вероятным новым главой МИД Германии Анналеной Бербок, представительницей партии "Зеленые".

[ + – ] Анналена Бербок Фото: Getty Images

"У меня с ней уже был контакт, мы общались еще в ее статусе кандидата на пост канцлера до выборов. Я буду рад продолжить общение", — заявил он.

Напомним, что вчера в немецком Бундестаге распределили должности министров и одобрили кандидатуру Олафа Шольца в качестве канцлера.

Борьба шла за пост министра финансов, отметила "Немецкая волна". Ни одна из трех коалиционных партий (Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "Зеленые") не хотела выдвигать кандидата на должность министра здравоохранения.

Ангела Меркель сложила полномочия 26 октября, но после этого продолжала исполнять обязанности канцлера. Она пообещала больше не заниматься политикой.