Оружие, "СП-2" и РФ. Кулеба рассказал, чего Украина ожидает от нового правительства Германии
Немецкие политики в коалиционном соглашении весьма четко высказались о России, но были сдержанны насчет "Северного потока – 2".
В Киеве не думают, что внешняя политика Германии радикально изменится после формирования нового правительства и выбора канцлера. Об этом сказал на брифинге 25 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, немецкие политики подтвердили поддержку территориальной целостности Украины и ее стремление попасть в Европу в тексте коалиционного соглашения.
Кулеба одобрил раздел документа о России, где содержатся "очень четкие формулировки". Часть об энергетических проектах он оценил сдержанно.
"Украина ожидала увидеть более четкую и принципиальную позицию по "Северному потоку — 2". Коалиционное соглашение — это всегда определенный компромисс. Мы будем и дальше работать с немецкими партнерами и новым правительством по Северному потоку — 2", — пообещал Кулеба.
Военная помощь Украине
Глава МИД хочет в будущем поставить перед немецкими министрами вопрос о предоставлении Украине военной помощи.
"Что касается оружия, наша позиция остается неизменной. Мы не видим препятствий для снабжения оружием и укрепления обороноспособности Украины от любого государства. Будем общаться с новым немецким правительством и об этом", – отметил он.
Кулеба уверен, что в поставке оружия нет никаких правовых, политических или моральных ограничений.
Что с дипломатией?
Киев готов сотрудничать с любым главой немецкого МИД и развивать дипломатические отношения.
"У меня был хороший контакт и отношения с Хайко Маасом. Если он не останется на посту главы МИД Германии, я буду рад всегда поддерживать с ним отношения", – сообщил Кулеба.
Украинский министр готов идти на контакт с вероятным новым главой МИД Германии Анналеной Бербок, представительницей партии "Зеленые".
"У меня с ней уже был контакт, мы общались еще в ее статусе кандидата на пост канцлера до выборов. Я буду рад продолжить общение", — заявил он.
Напомним, что вчера в немецком Бундестаге распределили должности министров и одобрили кандидатуру Олафа Шольца в качестве канцлера.
Борьба шла за пост министра финансов, отметила "Немецкая волна". Ни одна из трех коалиционных партий (Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "Зеленые") не хотела выдвигать кандидата на должность министра здравоохранения.
Ангела Меркель сложила полномочия 26 октября, но после этого продолжала исполнять обязанности канцлера. Она пообещала больше не заниматься политикой.