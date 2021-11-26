"Хотел бы еще лучше, чем было": Зеленский об ожиданиях от нового немецкого правительства

Президент заявил, что ожидает помощи в энергетической сфере, решения вопроса с Донбассом и продолжения санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политика нового правительства Германии не поменяется. Об этом стало известно из прямой трансляции пресс-марафона президента.

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Президент сперва отшутился, что сперва он хотел бы с ними познакомиться. После этого он сказал, что у него состоялся телефонный разговор с Ангелой Меркель, которая утверждала о том, что политика Германии по отношении Украины не изменится.

По словам Зеленского, он лично ожидает улучшения политики, но это будет зависеть от его переговоров с новым правительством.

"Ожидаю как любой прогрессивный человек предметных вещей и результатов, которые бы нам очень помогли и экономически, и в энергетической безопасности и в спокойствии на украинском Донбассе, продолжение санкционной политики до деоккупации", — заявил Зеленский.

Напомним, в Германии определился новый канцлер. Им стал Олаф Шольц. Основной приоритет в работе называется борьба с изменением климата, инвестиции в новые технологии и модернизацию инфраструктуры. Ангела Меркель официально сложила полномочия канцлера 26 октября. Фокус перечислял проблемы, с которыми столкнется преемник Меркель.

Кулеба также выразил уверенность, что в поставке оружия нет никаких правовых, политических или моральных ограничений. Поэтому они ждут от Германии положительного решения на этот счет.