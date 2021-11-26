Зеленский ответил, испытывает ли он "опьянение властью" (видео)

Президент заявил, что не считает себя "подлецом", а когда его так называют, ему "больно из-за собственной совести".

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что спустя 2,5 года, проведенных на этой должности, он не чувствует "опьянения властью". Об этом глава государства сказал в ходе пресс-марафона в пятницу, 26 ноября, отвечая на вопрос журналистки Фокуса.

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Перед этим Зеленский заявил, что его бывшие коллеги по "Студии Квартал 95" знают его сильные и слабые стороны, добавив, что "подлецом" он "никогда не был".

"Когда мне говорят: "Подлец"… Это тяжело. Потому что (я) не подлец. Вот подонку все равно, что вы о нем говорите. Я вообще считаю, что Бог — это душа и совесть. Когда тебе не стыдно — ну, друг, Бог от тебя отвернулся. А если мне больно, значит у меня есть совесть. Значит Бог где-то рядом", — сказал президент.

Затем журналистка Фокуса задала Зеленскому вопрос о том, чувствует ли он на данный момент опьянение властью.

"Нет-нет. Совсем нет, совсем", — ответил глава государства.

[ + – ] Слова Зеленского о чувстве совести и опьянении властью с 4:04:52

Также в ходе пресс-конференции Зеленский в ответ на вопрос Фокуса о том, будут ли опубликованы документы, на основании которых Совет нацбезопасности и обороны принимает решение о введении санкций в отношении тех или иных людей, сказал: "А вы их людьми считаете?". В то же время президент отметил, что решения судов не находятся в его компетенции, однако действия СНБО по введению ограничений против ряда лиц во внесудебном порядке он назвал "правильными".

Напомним, сегодня глава государства также заявил, что Рината Ахметова пытаются втянуть в организацию государственного переворота в Украине, запланированного на 1-2 декабря. Сам бизнесмен назвал эти слова "ложью".