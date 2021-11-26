Зеленський відповів, чи відчуває він "сп'яніння владою" (відео)

Президент заявив, що не вважає себе "негідником", а коли його так називають, йому "боляче через власну совість".

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що через 2,5 року, проведені на цій посаді, він не відчуває "сп'яніння владою". Про це глава держави сказав у ході пресмарафону в п'ятницю, 26 листопада, відповідаючи на запитання журналістки Фокусу.

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Перед цим Зеленський заявив, що його колишні колеги зі "Студії Квартал 95" знають його сильні та слабкі сторони, додавши, що "негідником" він "ніколи не був".

"Коли мені кажуть: "Негідник"... Це важко. Тому що (я) не негідник. Ось негіднику все одно, що ви про нього говорите. Я взагалі вважаю, що Бог — це душа та совість. Коли тобі не соромно — ну, друже, Бог від тебе відвернувся. А якщо мені боляче, значить у мене є совість. Отже, Бог десь поруч", — сказав президент.

Потім журналістка Фокусу поставила Зеленському питання про те, чи відчуває він зараз сп'яніння владою.

"Ні-ні. Зовсім ні, зовсім", — відповів глава держави.

[ + – ] Слова Зеленського про почуття совісті та сп'яніння владою з 4:04:52

Також у ході пресконференції Зеленський у відповідь на запитання Фокусу про те, чи будуть опубліковані документи, на підставі яких Рада нацбезпеки та оборони ухвалює рішення про введення санкцій щодо тих чи інших людей, сказав: "А ви їх людьми вважаєте?". Водночас президент зазначив, що рішення судів не перебувають у його компетенції, проте дії РНБО щодо запровадження обмежень проти низки осіб у позасудовому порядку він назвав "правильними".

Нагадаємо, сьогодні глава держави також заявив, що Ріната Ахметова намагаються втягнути до організації державного перевороту в Україні, запланованого на 1-2 грудня. Сам бізнесмен назвав ці слова "брехнею".