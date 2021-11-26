"Ви їх людьми називаєте?": Зеленський про введення санкцій РНБО проти українців (відео)

Відповідаючи на запитання Фокусу, глава держави заявив, що Україна захищає себе як може, а РНБО з органу "збитих льотчиків" перетворилася на ефективний інструмент.

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналіста Фокусу про те, чи будуть документи щодо санкцій РНБО проти політиків.

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На запитання журналіста Фокусу президент спершу відреагував запитанням: "А ви їх людьми вважаєте?".

"Є представники людей, не всі представники людей є людьми. Є особи. Я так вважаю. Я не про всіх говорю. Так, це моя особиста думка. Тому що, якщо я не правий, то не існувало б правоохоронних органів, а всі люди жили б у мирі", — заявив президент.

За словами Зеленського, рішення суду — це питання, яке не стосується його. Це окрема гілка влади. А інші документи, які ухвалюються рішенням Ради нацбезпеки й оборони, на публіку не покажуть. Таким є в Україні законодавство.

Глава держави також додав, що раніше РНБО була органом "збитих льотчиків", а сьогодні вона стала ефективним інструментом.

"РНБО — це вже не "збиті льотчики", як раніше, а відповідальні люди, які перебувають при владі", — заявив Зеленський.

Президент також не виключає, що в ЄС можуть бути рішення, які будуть говорити про те, що дії РНБО є незаконними. Як приклад він назвав зняття санкцій із Олександра Клименка (міністр фінансів часів Януковича — Фокус ).

Дії РНБО президент назвав правильними, рішення захищають Україну. А вводилися санкції проти контрабандистів, Медведчука й інших людей, які порушували закони.

Нагадаємо, РНБО збиралася на екстрену нараду через мігрантів із Білорусі. Також Рада безпеки ввела санкції проти осіб, які відкрили консульство Нікарагуа в Криму.

Раніше РНБО запровадила санкції проти нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, а також компаній, на які зареєстрували літаки політика.