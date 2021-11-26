"Ви їх людьми називаєте?": Зеленський про введення санкцій РНБО проти українців (відео)
Відповідаючи на запитання Фокусу, глава держави заявив, що Україна захищає себе як може, а РНБО з органу "збитих льотчиків" перетворилася на ефективний інструмент.
Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналіста Фокусу про те, чи будуть документи щодо санкцій РНБО проти політиків.
На запитання журналіста Фокусу президент спершу відреагував запитанням: "А ви їх людьми вважаєте?".
"Є представники людей, не всі представники людей є людьми. Є особи. Я так вважаю. Я не про всіх говорю. Так, це моя особиста думка. Тому що, якщо я не правий, то не існувало б правоохоронних органів, а всі люди жили б у мирі", — заявив президент.
За словами Зеленського, рішення суду — це питання, яке не стосується його. Це окрема гілка влади. А інші документи, які ухвалюються рішенням Ради нацбезпеки й оборони, на публіку не покажуть. Таким є в Україні законодавство.
Глава держави також додав, що раніше РНБО була органом "збитих льотчиків", а сьогодні вона стала ефективним інструментом.
"РНБО — це вже не "збиті льотчики", як раніше, а відповідальні люди, які перебувають при владі", — заявив Зеленський.
Президент також не виключає, що в ЄС можуть бути рішення, які будуть говорити про те, що дії РНБО є незаконними. Як приклад він назвав зняття санкцій із Олександра Клименка (міністр фінансів часів Януковича — Фокус ).
Дії РНБО президент назвав правильними, рішення захищають Україну. А вводилися санкції проти контрабандистів, Медведчука й інших людей, які порушували закони.
Нагадаємо, РНБО збиралася на екстрену нараду через мігрантів із Білорусі. Також Рада безпеки ввела санкції проти осіб, які відкрили консульство Нікарагуа в Криму.
Раніше РНБО запровадила санкції проти нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, а також компаній, на які зареєстрували літаки політика.