РНБО ввела персональні санкції проти осіб, які відкрили консульство Нікарагуа в Криму (відео)

Економічні санкції поширюються на 4 громадян Нікарагуа та 4 громадян Росії.

Секретар РНБО України Олексій Данілов під час нещодавнього брифінгу заявив, що вводяться персональні санкції проти людей, які стосуються відкриття представництва держави Нікарагуа в окупованому Криму. Трансляція велася на YouTube.

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Економічні санкції поширюються на вісьмох осіб: чотирьох громадян цієї центральноамериканської країни та ще чотирьох громадян Росії.

Минулого року представники українського МЗС були обурені незаконним візитом дипломата з Нікарагуа Альби Асусени Торрес до Криму, де Олегу Бєлавенцеву, який вважається почесним консулом Нікарагуа в Російській Федерації з резиденцією в Сімферополі, вручили консульський патент.

У 2019 році Святошинський районний суд Києва засудив Олега Бєлавенцева на 13 років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність Української держави. Відомо, що Бєлавенцев був активним учасником анексії Криму у 2014 році.

За словами голови українського МЗС Дмитра Кулеби, за неповагу до суверенітету України влада Нікарагуа зазнає репутаційних і фінансових втрат.

Раніше Фокус повідомляв, що в Криму заарештовано колишнього мера міста Сімеїз, якого російська влада підозрює у зв'язках зі спецслужбами України. Юрій Ломенко — ексмер Сімеїзу, раніше він був депутатом т.зв. "Ялтинської міськради" від партії "Єдина Росії". Його підозрюють у роботі на СБУ.