СНБО ввел персональные санкции против лиц, открывших консульство Никарагуа в Крыму (видео)

Экономические санкции распространяются на 4 граждан Никарагуа и 4 граждан России.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время недавнего брифинга заявил, что вводятся персональные санкции против людей, имеющих отношение к открытию представительства государства Никарагуа в оккупированном Крыму. Трансляция велась на YouTube.

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Экономические санкции распространяются на восьмерых человек: четырех граждан этой центральноамериканской страны и еще четырех граждан России.

В прошлом году представители украинского МИДа были возмущены незаконным визитом дипломата из Никарагуа Альбы Асусены Торрес в Крым, где Олегу Белавенцеву, который считается почетным консулом Никарагуа в Российской Федерации с резиденцией в Симферополе, вручили консульский патент.

В 2019 году Святошинский районный суд Киева осудил Олега Белавенцева на 13 лет тюремного заключения за посягательство на территориальную целостность Украинского государства. Известно, что Белавенцев был активным участником аннексии Крыма 2014 года.

По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, за неуважение к суверенитету Украины власти Никарагуа понесут репутационные и финансовые потери.

Ранее Фокус сообщал, что в Крыму арестован бывший мэр города Симеиз, которого российские власти подозревают в связях со спецслужбами Украины. Юрий Ломенко — экс-мэр Симеиза, ранее он был депутатом т.н. "Ялтинского горсовета" от партии "Единая России". Его подозревают в работе на СБУ.