"Вы их людьми называете?": Зеленский о вводе санкций СНБО против украинцев (видео)

Отвечая на вопрос Фокуса глава государства заявил, что Украина защищает себя как может, а СНБО из органа "сбитых летчиков" превратился в эффективный инструмент.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста Фокуса о том, будут ли документы по санкциям СНБО против политиков.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На вопрос журналиста Фокуса, президент сперва отреагировал вопросом: "а вы их людьми считаете?".

"Есть представители людей, не все представители людей являются людьми. Есть особи. Я так считаю. Я не обо всех говорю. Да, это мое личное мнение. Потому что, если я не прав, то не существовало бы правоохранительных органов, а все люди жили бы в мире", — заявил президент.

По словам Зеленского, решение суда это вопрос, который не касается его. Это отдельная ветка власти. А другие документы, которые принимаются решением Совета нацбезопасности и обороны, на публику не покажут. Таково в Украине законодательство.

Глава государства также добавил, что раньше СНБО был органом "сбитых летчиков", а сегодня он стал эффективным инструментом.

"СНБО – это уже не "сбитые летчики", как раньше, а ответственные люди, которые находятся у власти", — заявил Зеленский.

Президент также не исключает, что в ЕС могут быть решения, которые будут говорить о том, что действия СНБО незаконны. В качестве примера он назвал снятие санкций с Александра Клименко (министр финансов времен Януковича, — Фокус).

Действия СНБО президент назвал правильными, решения защищают Украину. А вводились санкции против контрабандистов, Медведчука и ряда других людей, которые нарушали законы.

Напомним, СНБО собиралось на экстренное совещание из-за мигрантов из Беларуси. Также Совбез ввел санкции против лиц, открывших консульство Никарагуа в Крыму.

Ранее СНБО ввели санкции против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также компаний, на которые зарегистрировали самолеты политика.