СНБО ввел санкции против компаний, на которые зарегистрированы самолеты Медведчука и Козака

Часть лайнеров, уточнил секретарь СНБО Алексей Данилов, продолжают курсировать в США. А один самолет, которым непосредственно пользовался нардеп, находится в "Жулянах".

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против компаний, на которые зарегистрированы три самолета обвиняемых в госизмене Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака. Об этом в ходе брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, ограничения касаются трех лайнеров, которые продолжают курсировать на территории Соединенных Штатов.

"Сегодня приняли решение по трем самолетам, которые продолжают курсировать в США. На компании, на которые они зарегистрированы, было принято решение о наложении санкций", — подчеркнул Алексей Данилов в ходе сегодняшнего брифинга.

Секретарь СНБО предупредил, что лайнеры, которые будут курсировать "без разрешения", будут преследоваться, а их регистрации будут отслеживаться. Данилов также добавил, что в случае нарушений самолеты будут попадать под санкции.

Подытоживая, Алексей Данилов обратил внимание, что непосредственно самолет обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука с первых дней после введения санкций находится в Украине.

"С первого дня санкций находится (самолет Медведчука — ред.) в аэропорту "Жуляны". Он сейчас имеет другое название и он ни разу никуда отсюда не улетал", — резюмировал он

[ + – ] СНБО ввел санкций против компаний, на которые зарегистрированы самолеты Медведчука и Козака

На брифинге также выступил глава СБУ Иван Баканов, который предупредил, что спецслужба рекомендовала СНБО ввести персональные санкции в отношении новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией "JET4U S.R.L.".

По словам Баканова, на момент принятия санкций четыре воздушных судна находились за пределами Украины, а один самолет, которым пользовался лично обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук, пребывает на территории "Жулян".

После утверждения решения о введении ограничений, как отмечает глава СБУ, бенефециары судов начали менять владельцев и обслуживающие компании, поэтому силовое ведомство предложило утвердить санкции в отношении новых собственников.

"На этом подсанкционные субъекты не остановились. Мы фиксируем попытки сменить собственников, обслуживающие компании и бортовые номера. И таким образом обойти санкции. Но я не думаю, что эти юридические уловки дадут свой результат", — резюмировал Иван Баканов в ходе брифинга.

Ранее Фокус сообщал, что 19 февраля СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и пяти граждан РФ. Всего под санкции попали 19 юридических и 8 физических лиц — ограничения были введены из-за финансирования терроризма.

3 февраля СНБО ввел санкции против молдавской и португальской авиакомпаний, которые совершали полеты в РФ и на временно оккупированные территории Украины.