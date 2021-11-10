Частина лайнерів, уточнив секретар РНБО Олексій Данілов, продовжують курсувати в США. А один літак, яким безпосередньо користувався нардеп, наразі в "Жулянах".

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про введення санкцій проти компаній, на які зареєстровано три літаки обвинувачених у держзраді Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака. Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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За його словами, обмеження стосуються трьох лайнерів, які продовжують курсувати на території Сполучених Штатів.

"Сьогодні ухвалили рішення щодо трьох літаків, які продовжують курсувати в США. На компанії, на які вони зареєстровані, було ухвалено рішення про накладення санкцій", — підкреслив Олексій Данілов у ході сьогоднішнього брифінгу.

Секретар РНБО попередив, що лайнери, які курсуватимуть "без дозволу", переслідуватимуться, а їхня реєстрація відстежуватиметься. Данілов також додав, що в разі порушень літаки потраплятимуть під санкції.

Підсумовуючи, Олексій Данілов звернув увагу на те, що безпосередньо літак обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука з перших днів після введення санкцій перебуває в Україні.

"З першого дня санкцій (літак Медведчука — ред.) в аеропорту "Жуляни". Він зараз має іншу назву і жодного разу нікуди звідси не відлітав", — резюмував він.

[ + – ] РНБО ввела санкції проти компаній, на які зареєстровані літаки Медведчука та Козака

На брифінгу також виступив глава СБУ Іван Баканов, який попередив, що спецслужба рекомендувала РНБО запровадити персональні санкції щодо нових власників літаків, які раніше були пов'язані з компанією "JET4U SRL".

За словами Баканова, на момент ухвалення санкцій чотири повітряні судна перебували за межами України, а один літак, яким користувався особисто обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук, перебуває на території "Жулян".

Після затвердження рішення про запровадження обмежень, як зазначає глава СБУ, бенефіціари суден почали змінювати власників та обслуговувальні компанії, тому силове відомство запропонувало затвердити санкції щодо нових власників.

"На цьому підсанкційні суб'єкти не зупинилися. Ми фіксуємо спроби змінити власників, обслуговувальні компанії та бортові номери. І таким чином обійти санкції. Але я не думаю, що ці юридичні хитрощі дадуть свій результат", — резюмував Іван Баканов у ході брифінгу.

Раніше Фокус повідомляв, що 19 лютого РНБО ввела санкції проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, громадянської дружини нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та п'яти громадян РФ. Усього під санкції потрапили 19 юридичних та 8 фізичних осіб — обмеження було введено через фінансування тероризму.

3 лютого РНБО ввела санкції проти молдавської та португальської авіакомпаній, які здійснювали польоти до РФ і на тимчасово окуповані території України.