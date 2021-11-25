"Готові на все, що завгодно": Олег Ляшко заявив, що в Україні введуть воєнний стан із 1 грудня (відео)

Олег Ляшко та депутат від ОПЗЖ Ілля Кива вважають, що введення воєнного стану — єдина можливість для Зеленського утриматися при владі.

Ексдепутат Верховної Ради Олег Ляшко в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що президент України Володимир Зеленський має намір запровадити воєнний стан у країні з 1 грудня цього року. Відео виступу опубліковано у Facebook Олега Ляшка.

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[ + – ] "Заради утримання влади Зеленський та його оточення готові на все, що завгодно" — Ляшко (див. з 14:00)

Ексдепутат сказав, що за його інформацією, рішення запровадження воєнного стану в Україні терміном на два місяці буде ухвалене на засіданні РНБО.

Ляшко зазначив, що це робиться з метою встановлення контролю над ЗМІ, обмежити свободу слова та заборонити мітинги й інші публічні заходи.

"Задля утримання влади Зеленський і його оточення готові на все, що завгодно, зокрема й на введення воєнного стану з політичних мотивів", — заявив Ляшко.

На думку ексдепутата, конституційним приводом для цього може стати інформація, що її українці чують щодня — концентрація російських військ біля кордонів з Україною та запланована на січень-лютий агресія з боку РФ.

"Я не заперечую російську агресію — вона вже триває восьмий рік. У нас окуповані території — Донбас і Крим. Тому якщо вони розповідають про російську агресію, нехай протрують очі", — сказав Ляшко, додавши при цьому, що крім військової агресії, існують ще елементи гібридної війни з боку Росії.

Подібне припущення про майбутній виступ Зеленського висловив скандальний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива. У своєму дописі, опублікованому в Telegram, він назвав чинну українську владу "шарлатанами", які "у своїй агонії та страху перед покаранням підуть на все".

Раніше повідомлялося, що екснардеп Олег Ляшко оголив свій торс у прямому ефірі шоу колишнього генпрокурора України Юрія Луценка на "5 каналі". Ведучий шоу запропонував назвати цю акцію "Остання сорочка для зеленої влади", з чим Ляшко погодився, зазначивши при цьому, що "влада забирає роботу та зарплату".

В ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Ляшко розкритикував заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що за окупацію Криму несуть відповідальність Німеччина та Франція.