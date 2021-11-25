"Готовы на все что угодно": Олег Ляшко заявил, что в Украине введут военное положение с 1 декабря (видео)

Олег Ляшко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива считают, что введение военного положения — единственная возможность для Зеленского удержаться у власти.

Экс-депутат Верховной Рады Олег Ляшко в эфире телеканала "Наш" заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен ввести военное положение в стране с 1 декабря этого года. Видео выступления опубликовано в Facebook Олега Ляшка.

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[ + – ] "Ради удержания власти Зеленский и его окружение готовы на все что угодно" - Ляшко (см с 14:00)

Экс-депутат сказал, что по его информации решение введения военного положения в Украине сроком на два месяца будет принято на заседании СНБО.

Ляшко отметил, что это делается с целью установить контроль над СМИ, ограничить свободу слова и запретить митинги и другие публичные мероприятия.

"Ради удержания власти Зеленский и его окружение готовы на все что угодно, в том числе и на введение военного положения по политическим мотивам", — заявил Ляшко.

По мнению экс-депутата, конституционным поводом для этого может стать информация, которая украинцы слышат каждый день – концентрация российских войск возле границ с Украиной и запланированная на январь-февраль агрессия со стороны РФ.

"Я не исключаю российскую агрессию – она уже длится восьмой год. У нас оккупированные территории – Донбасс и Крым. Поэтому если они рассказывают о российской агрессии, пусть протрут глаза", — сказал Ляшко, добавив при этом, что помимо военной агрессии, существует еще элементы гибридной войны со стороны России.

Похожее предположение о грядущем выступлении Зеленского высказал скандальный депутат от ОПЗЖ Илья Кива. В своем посте , опубликованном в Telegram, он назвал действующую украинскую власть "шарлатанами", которые "в своей агонии и страхе перед наказанием пойдут на все".

Ранее сообщалось, что экс-нардеп Олег Ляшко обнажил свой торс в прямом эфире шоу бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко на "5 канале". Ведущий шоу, предложил назвать эту акцию "Последняя рубашка для зеленой власти", с чем Ляшко согласился, отметив при этом, что "власть забирает работу и зарплату".

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Ляшко подверг критике заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что за оккупацию Крыма несут ответственность Германия и Франция.