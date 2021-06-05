"Не дозволю, щоб мене робили дебілом": Данилов поскандалив з Ляшко в прямому ефірі (відео)

Секретар РНБО відповів екс-нарпдепу на звинувачення в "втрати партнерів" України, запропонувавши "їсти сіно" у Верховній Раді.

У суботу, 4 червня в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" сталася перепалка між секретарем Ради національної оборони і безпеки України Олексієм Даниловим і главою Радикальної партії Олегом Ляшко.

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Виступаючи, Ляшко розкритикував заяву Данилова про те, що за окупацію Криму несуть відповідальність Німеччина і Франція.

"Ви вважаєте, що ми не отримали членство в НАТО і в цьому винні Німеччина і Франція, а не ми з нашою корупцією в оборонці, у владі і з відсутністю свободи слова і прав людини? Такі звинувачення йдуть до одного – до втрати партнерів. Ви і так всіх по периметру перетворили на ворогів. Молдова – ворог, Польща – ворог, Угорщина – ворог, Білорусь – ворог", – звернувся до секретаря РНБО колишній парламентарій.

Крім того, Ляшко заявив Данилову, що "українці гинуть на фронті через ваші дебільні заяви".

Той у відповідь повідомив, що нікому не дозволить, щоб його "робили дебілом".

"Я ні одній людині не дозволю, щоб мене робили дебілом. Будете у себе в Верховній Раді кричати, сіно їсти, або що ви там робили", – відповів Данилов Олегу Ляшку.

Раніше Олексій Данилов на брифінгу за підсумками засідання РНБО заявив, що Німеччина і Франція повинні нести відповідальність за окупацію Криму, оскільки в 2008 році не надали Україні статус ПДЧ в НАТО.

[ + – ] Відео перепалки Ляшка і Данилова

Також Олексій Данилов заявляв, що називати Донецьку та Луганську області Донбасом неправильно, так як це слово – "наратив, нав'язаний Росією".

Крім того, секретар РНБО вважає, що другою мовою в Україні "обов'язково" повинна стати англійська.

А в лютому Олексій Данилов назвав "божою карою" відключення від супутника телеканалу "Перший Незалежний".