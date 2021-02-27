Данилов назвал "божьей карой" отключение "Першого Незалежного" от спутника (видео)

В ситуации с отключением еще будут разбираться, но если окажется, что телеканал не нарушал законодательства, то "у них не будет никаких проблем".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допустил, что отключение "Першого Незалежного" канала могло быть вызвано техническими проблемами, или же "Божьей карой".

Так он прокомментировал сложившуюся ситуацию в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Данилов, заверил, что СНБО будет разбираться в данном вопросе.

"Что случилось с тем телеканалом? Почему он прекратил вещание? Может какая-то техническая ошибка, мы не знаем, нужно разбираться. А может это Божья кара?" — предположил секретарь СНБО.

Также Алексей Данилов заявил, что закрыть телеканал могут лишь в случае нарушения украинского законодательства или за работу в интересах РФ.

"Мы собираем всю информацию, которая касается СМИ, это наша работа. Мы отслеживаем все эти процессы. Если канал не нарушает украинское законодательство, у них не будет никаких проблем", – заверил он.

Видео с 01:47:45:

[ + – ] Эфир программы "Свобода слова Савика Шустера"

Напомним, созданный бывшими сотрудниками попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik телеканал "Перший незалежний", который впервые вышел в эфир 26 февраля, в 18:00, уже отключили от спутникового вещания.

Как сообщалось, сотрудники медиахолдинга Тараса Козака, в который входили попавшие под санкции СНБО телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK, стали владельцами львовского канала "Перший незалежний". Президентом телеканала стал генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф, а его соучредители — 100 бывший сотрудников закрытых каналов.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов в тот же день было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Журналистов уже лишили аккредитации в Верховной Раде.