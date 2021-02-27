ДанІлов назвав "божою карою" відключення "Першого Незалежного" від супутника (відео)

У ситуації з відключенням ще будуть розбиратися, але якщо виявиться, що телеканал не порушував законодавства, то "у них не буде ніяких проблем".

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов допустив, що відключення "Першого Незалежного" каналу могло бути викликано технічними проблемами, або ж "Божою карою".

Так він прокоментував ситуацію, що склалася, в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

Данилов запевнив, що РНБО буде розбиратися в даному питанні.

"Що сталося з тим телеканалом? Чому він припинив мовлення? Може якась технічна помилка, ми не знаємо, потрібно розбиратися. А може це Божа кара?" — припустив секретар РНБО.

Також Олексій Данилов заявив, що закрити телеканал можуть лише в разі порушення українського законодавства або за роботу в інтересах РФ.

"Ми збираємо всю інформацію, яка стосується ЗМІ, це наша робота. Ми відстежуємо всі ці процеси. Якщо канал не порушує українське законодавство, у них не буде ніяких проблем", — запевнив він.

Відео з 01:47:45:

[ + – ] Ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, створений колишніми співробітниками телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik телеканал "Перший незалежний", що вперше вийшов в ефір 26 лютого, о 18:00, вже відключили від супутникового мовлення.

Як повідомлялося, співробітники медіахолдингу Тараса Козака, в який входили потрапили під санкції РНБО телеканали "112 Україна", NewsOne і ZiK, стали власниками львівського каналу "Перший незалежний". Президентом телеканалу став генеральний директор "112 Україна" Єгор Бенкендорф, а його співзасновники — 100 колишніх співробітників закритих каналів.

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів в той же день було припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією. Журналістів уже позбавили акредитації у Верховній Раді.